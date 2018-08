Ricarda Möller engagiert sich schon seit Längerem im Bereich Pflege. (Privat)

Etliche Jahre hat Ricarda Möller in ihrer Freizeit Handball im Verein gespielt. Ein typisches Hobby. Für die junge Bremerin aber war das irgendwann nicht mehr genug. Sie will mit dem, was sie neben Studium und Teilzeitberufstätigkeit tut, Gleichgesinnte erreichen, die ihr Ehrenamt ebenfalls als sinnvolle und sinnhafte Ergänzung zum Beruf sehen.

So ist die junge Frau, die in Bremen Pflegewissenschaften studiert und in der Pflege in einer großen Bremer Klinik arbeitet, in einer Gruppe von jungen Pflegenden aktiv. Diese Gruppe gehört zum Bundesverband der Pflegekräfte (DBfK), der in Berlin sitzt. Laut Ricarda Möller ist das der größte Berufsverband in Deutschland. Abgesehen von der Geschäftsführung arbeiten alle Aktiven ehrenamtlich. So auch die „Junge Pflege“, die gern als eigene Interessenvertretung mit Vereinsstatus anerkannt werden möchte.

Gemeinsam mit Larissa Fenker und einigen anderen Berufsgenossinnen und -genossen in Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen setzt sie sich beispielsweise für den Aufbau von Pflegekammern in den Bundesländern ein, die wie Bremen bislang noch keine haben. Es geht den jungen Interessenvertreterinnen und -vertretern in erster Linie um Inhaltliches, etwa um die Stellung an den Arbeitsstätten sowie deren Ausstattung. Weitere Themen sind die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, ihre Fortbildungsmöglichkeiten und vieles andere mehr, das den Alltag in den Einrichtungen betrifft.

„Das ist ja nicht nur wichtig für uns, sondern für auch für all jene, die mal in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen betreut werden“, sagt Ricarda Möller. „Auch für den Umgang mit den Menschen dort und mit ihren Angehörigen ist das notwendig. Tarifliches gehört dagegen zu den Aufgaben der Gewerkschaften“, betont sie den Unterschied der Organisationen.

Im Vorstand des DBfK Nordwest sind weitere Bremer aktiv, darunter Heidrun Pundt und Christopher Kesten. Die Professorin Ingrid Darmann-Finck vom Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Bremer Uni gehört dem deutschen Verein DBfK ebenfalls an. Die Wissenschaftlerin ist zudem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaften und Teil des Landesfachbeirats Pflege in Bremen.

Der DBfK wiederum ist Mitglied im europäischen Verbund für Gesundheit und Pflege Europe Health. „In Deutschland ist der DBfK der größte Berufsverein seiner Art und wichtig für die Pflege in ganz Deutschland. Wir brauchen ein solches Organ zur Vertretung unserer Anliegen“, sagt die Bremerin.

Zu den Aufgaben, denen sich die angeschlossene „Junge Pflege“ nun verschrieben hat, gehört auch die Organisation eines gleichnamigen Kongresses. Er fand zuletzt im Mai in Hannover statt, dem Sitz des DBfK Nordwest. In erster Linie richtet er sich an junge Pflegekräfte. Es kommen aber auch ältere und andere mit dem Thema Gesundheit Vertraute zu solchen Veranstaltungen, die das Miteinander fördern wollen.

Gast des Kongresses war dieses Mal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er versprach laut Organisatoren, die Pflege auch auf politischer Ebene noch besser zu verankern. So nimmt Ricarda Möller „zu meiner Freude“, wie sie sagt, wahr, dass dem Thema auf Bundes- und Länderebene deutlich mehr Aufmerksamkeit zukommt. Es gibt verschiedene Veranstaltungen und Kongresse, die das Thema immer wieder aufgreifen. Fachleuten und Politikern sei klar, welche zunehmende Bedeutung Pflege gerade in einer alternden Gesellschaft bekomme.

Den Besuch des Bundesministers bei ihrem Treffen verstehen die jungen Pflegekräfte und Studenten als Zeichen einer Wertschätzungen ihrer Anliegen und der verschiedenen Berufe des Bereichs, die für alle Menschen der Gesellschaft eine Rolle spielen.

Zur Sache

Der Berufsverband hat seinen Bundessitz in Berlin: DBfK Bundesverband e.V., Alt-Moabit 91

10559 Berlin. Als Präsidentin steht ihm Christel Bienstein vor. Bundesgeschäftsführer ist Franz Wagner. Die AG Junge Pflege ist unter Jungepflege@dbfk.de im Internet zu finden. Zum Bereich Nordwest gehört auch Bremen. In erster Linie sind es Schülerinnen und Schüler, aber auch Studenten und Berufseinsteiger, die sich dort engagieren. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe ist nach eigenen Angaben die größte Interessensvertretung für professionell Pflegende in der Altenpflege, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege in Deutschland. Die AG Junge Pflege will ein lebendiges Forum für Gedanken- und Erfahrungsaustausch sein. Dazu formuliert sie auch eigene Ziele, heißt es von den Bremer Aktiven.