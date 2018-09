Bremer Richter schieben bergeweise Überstunden vor sich her. (Oliver Berg/dpa)

Zu viel Arbeit, zu wenig Kollegen: Auch die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft könnten zu diesem Thema wohl das eine oder andere aus eigener Erfahrung berichten. Über zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit werden sie am Mittwoch ab 10 Uhr im Landtag debattieren: Zur Situation der Mitarbeiter der im Moment wegen Überlastung geschlossenen Wohngeldstelle in Bremerhaven und zu den Bremer Richtern, die bergeweise Überstunden vor sich herschieben, haben die Linken und die CDU Aktuelle Stunden einberaumt.

Zuerst wird es am heutigen Dienstag in der Stadtbürgerschaft nach der Fragestunde (14 Uhr) aber wohl Streit beim Thema Verkehr geben. Die FDP will die Infrastruktur für Autos mit neuen Brücken stärken und hat dazu einen Antrag vorgelegt (ab 15 Uhr), die Grünen dagegen hatten in der vergangene Woche den Neubau von sieben Fahrradbrücken angeregt. Danach soll die Ausweitung des Job-Tickets beschlossen werden (16 Uhr). Noch ein Verkehrsthema steht ab 18 Uhr mit dem Antrag zur Verbesserung der Parkmöglichkeiten von Grünen und SPD auf der Agenda. Ab 18.30 Uhr wird die Finanzierung der Kindertagesbetreuung diskutiert.

Der Landtag legt am Mittwoch ab 10 Uhr los. Nach den Aktuellen Stunden beschäftigen sich die Abgeordneten mit der Bilanz des Landesinvestitionsförderprogramms und der Frage, ob es die Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessert hat (12.35 Uhr). Danach geht es um den Plan einer medizinischen Fakultät in Bremen (14.30 Uhr) und ein bundesweites Einwanderungsgesetz, das Rot-Grün fordert (16 Uhr). Weitere Themen: das neue Mutterschutzgesetz (17 Uhr) sowie Anträge der AfD zur Erfassung der Staatsangehörigkeit bei Messer-Straftaten (17.30 Uhr) und zur Einrichtung von speziellen Schulklassen für nicht anerkannte Flüchtlingskinder (17.40 Uhr).

Am Donnerstag geht es nach der Fragestunde (10 Uhr) um die Bremer Außenstelle des Bamf (11 Uhr). Vor der Mittagspause sind die Anpassung des Asylgesetzes (12.10 Uhr) und die Gefahren des „importierten Extremismus“ (12.20 Uhr) Thema. Nachmittags steht zuerst die Vermögenssteuer auf der Tagesordnung (14.30 Uhr). Größer wird voraussichtlich die Debatte über die Situation im Strafvollzug und den Umgang dort mit Drogen (16.50 Uhr). Weitere Themen: der Sanierungsstau bei den Straßen (15.50 Uhr), die Situation der Hospize (16.20 Uhr) und die Situation von Sonderpädagogen (17.20 Uhr). Achtung: Alle Zeiten sind Schätzwerte.