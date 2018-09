Die Skateranlage im alten Postamt 5 bei der Eröffnung im November 2016. (Christina Kuhaupt)

Eine Zeit lang schien es, als habe die Skateranlage im früheren Postamt 5 wegen ungesicherter Finanzierung keine Zukunft mehr. Doch nun plötzlich die Wende: Jugend- und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat eine Bestandsgarantie für 2018 abgegeben und einen Fortbestand für 2019 in Aussicht gestellt. Stahmann reagierte am Dienstag in der Stadtbürgerschaft auf eine Anfrage der Linken. Im laufenden Jahr „bekommen wir die Kuh vom Eis“, sicherte die Senatorin zu. Für 2019 seien „inhaltliche Gespräche“ mit dem Träger vereinbart.

Zuvor hatte sich Stahmann zwar zum Erhalt der Skateranlage bekannt. Allerdings erst auf beharrliche Nachfrage auch Details genannt. Um die Finanzierungslücke in Höhe von 25 000 Euro für das laufende Jahr zu decken, beteiligen sich mehrere Ressorts mit gleich hohen Beträgen. Zusagen liegen demnach vor, nur eine Rückmeldung stehe noch aus, sagte Stahmann. Dazu werde in der nächsten Sitzung der Sozialdeputation berichtet.

Um die Finanzierung auch im kommenden Jahr sicherzustellen, sucht das Sozialressort eine Lösung mit dem Verein Sportgarten als Träger der Skateranlage. Dabei geht es um 75 000 Euro, die für den weiteren Betrieb im kommenden Jahr aufgebracht werden müssen. Am Fortbestand der Anlage hegt Stahmann keinen Zweifel, zumal der Träger „nicht mittellos“ sei. Peter Zenner (FDP) regte an, auch private Sponsoren ins Boot zu holen. Laut Stahmann wird genau das vom Initiator der Skateranlage, Ulli Barde, schon „sehr erfolgreich“ gemacht. Zur Höhe der privaten Zuschüsse konnte sie indessen keine Angaben machen, das müsse jetzt geklärt werden.

Verbale Gewalt in Notaufnahmen

Über wachsende Aggressionen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser berichtete Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Immer öfter seien verbale Auseinandersetzungen zu verzeichnen, antwortete sie auf eine Anfrage der CDU-Fraktion. Dabei gehe die Gewalt eher von weniger schwer Erkrankten aus. Die Folge: Notaufnahmen würden immer häufiger umgebaut. Der Aufnahmebereich wird zum Schutz des Krankenhaus-Personals verglast, wie bei einem Bankschalter bleibt nur eine kleine Öffnung.

Wie oft die Polizei in den vergangenen drei Jahren habe gerufen werden müssen, wollte Wilhelm Hinners (CDU) wissen. Eine Frage, die Quante-Brandt nach eigenem Bekunden wegen fehlender Statistiken nicht beantworten konnte. Nach den Möglichkeiten, Störenfrieden einen Verweis zu erteilen, erkundigte sich Zenner. Diese Option kommt laut Quante-Brandt nicht in Betracht. Die Hilfesuchenden könnten nicht einfach weggeschickt werden, wenn sie sich in der Notaufnahme gemeldet hätten. Zu Wort meldete sich auch Christian Schäfer (Liberal-Konservative Reformer). Auf seine Frage, wie das Phänomen erklärt werden könne, wies Quante-Brandt auf ein höheres Patientenaufkommen hin. Und eine ordentliche Portion Ungeduld: „Unter den Patienten gibt es eine Erwartungshaltung, sofort behandelt zu werden.“