Bremen. Eine 51 Jahre alte Skaterin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall schwer am Kopf verletzt worden. Sie stieß auf dem Kuhgrabenweg im laut Polizei gut besuchten Blockland mit einem Fahrradfahrer (49) zusammen. Die 51-Jährige drehte sich demnach während eines Überholvorgangs kurz zur Seite. In diesem Moment rief der entgegenkommende 49-Jährige ihr zwar noch eine Warnung zu, konnte aber den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Skaterin stürzte dabei auf das Rad ihres Unfallgegners und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Fahrradfahrer erlitt Prellungen.