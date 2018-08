Am Samstagvormittag ist es auf einem Sportboot in Hemelingen zu einer Explosion gekommen. Das Deck des Bootes wurde dabei stark beschädigt. (Nonstopnews)

Bei einer Explosion auf einem Boot im Hemelinger Sportboothafen ist am Sonnabendvormittag ein Mann gestorben, eine Frau wurde schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, bargen Taucher die Leiche des 53-Jährigen aus dem Hafenbecken. Die schwer verletzte Frau (50) wurde von Rettungskräften an Land aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu der Explosion auf dem etwa zehn Meter langen Boot kam, blieb am Sonnabend noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Gasexplosion für möglich gehalten. "Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, noch haben wir keine sicheren Erkenntnisse", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Die Einsatzkräfte hatten Meldungen über einen lauten Knall erhalten. Zu einem Brand auf dem Boot kam es nicht. Das Deck wurde völlig zerstört, der Rumpf blieb erhalten, hieß es. Das Boot wurde im Verlauf des Einsatzes von einem Kran gesichert, da es zu sinken drohte. Taucher der Feuerwehr bargen im Anschluss noch Trümmerteile aus dem Wasser. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. (haf/dpa)

++ Diese Meldung wurde am 25. August um 17.22 Uhr aktualisiert. ++