Nach den Angriffen auf verschiedene Immobilienbüros wie hier im Viertel hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. (Maren Beneke)

Immer wieder war in diesem Jahr in Polizeimeldungen zu lesen: Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren Fälle, in denen Immobilienbüros mit Farbe attackiert wurden, Autos brannten, jemand ein Hakenkreuz an eine Fassade sprühte oder den Hitlergruß zeigte. Der Staatsschutz ist eine Abteilung des Landeskriminalamts (LKA) Bremen. Doch was macht der Staatsschutz eigentlich? Für welche Fälle ist er zuständig, wie ermittelt er genau und was bedeutet der Anstieg der Taten für die Ermittler?

Die Zahl solcher Straftaten mit politischer Motivation ist in Bremen dieses Jahr gestiegen. Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber die Entwicklung bestätigt der Leiter des Bremer Landeskriminalamts (LKA), Daniel Heinke. „Dass es einen Anstieg an Straftaten mit politischer Tatmotivation gibt, ist unstreitig – was aber grundsätzlich erst mal in einem Wahljahr nicht vollkommen überraschend ist“, sagt er. Wahlen stellten Kristallisationspunkte für politische Konfrontation dar, da komme es immer auch mal wieder zu Straftaten mit politischer Motivation. „Gleichwohl betrachten wir diese Entwicklung mit großer Sorge.“

Der Staatsschutz ist immer dann zuständig, wenn eine Straftat die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bedroht. „Wir betreiben sowohl Gefahrenabwehr als auch Strafverfolgung“, sagt Heinke. Das umfasst Rechts- und Linksextremismus, religiös motivierte Gewalt, Taten mit Auslandsbezug. Der Konflikt in Nordsyrien etwa führe auch hierzulande zu Spannungen zwischen nationalistisch geprägten Türken und bestimmten kurdischen Gruppen. Ebenso wird der Staatsschutz aktiv, wenn jemand aus homophoben oder antisemitischen Gründen angegriffen oder beleidigt wird.

Ein wenig aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten sei islamistisch motivierter Extremismus, sagt Heinke. Die Bremer Ermittler seien allerdings nach wie vor stark damit beschäftigt, Dschihadisten im Blick zu behalten und so mögliche Anschläge zu verhindern. Zuletzt nahmen in Bremen links- und rechtsextreme Taten zu. Für den Bereich linksextreme Gewalt sei eine Sonderkommission eingerichtet worden. „Im Bereich des Rechtsextremismus nehmen wir deutschlandweit eine Verrohung der Sprache wahr“, sagt Heinke. Die könne dazu führen, dass Personen, die so eine Ideologie teilen, bisher aber nicht gewalttätig waren, künftig gewalttätig sein könnten. „Gerade vor dem Hintergrund der NSU-Mordserie muss man immer im Blick haben, ob eine Struktur hinter einer Tat steht.“ Mit Struktur ist etwa ein Netzwerk gemeint.

Ausgebaut auf eine „sehr akzeptable Größe“

Wie viele Polizisten beim Staatsschutz arbeiten, möchte der LKA-Chef nicht verraten. Er ist eine von vier Abteilungen des LKA, bei dem insgesamt 420 Ermittler beschäftigt sind. Heinke zufolge ist die personelle Ausstattung des Staatsschutzes in der Polizei Bremen in den vergangenen Jahren aber auf eine „sehr akzeptable Größe“ ausgebaut worden, hauptsächlich durch Umverteilung innerhalb der Polizei und damit zu Lasten anderer Abteilungen. Neben den Kriminalisten arbeiten einige Spezialisten, etwa Politik- und Islamwissenschaftler, beim Staatsschutz. Künftig soll auch eine Psychologin hinzu kommen. Denn Einzeltäter, die sich allein im Internet radikalisieren, spielen im Rechtsextremismus eine zunehmende Rolle. Das zeigte beispielsweise das Attentat in Halle auf eine Synagoge Anfang Oktober.

Wie kann der Bremer Staatsschutz die Ermittlungsarbeit zu religiös motivierter Gewalt aufrecht erhalten und gleichzeitig mehr Fälle politisch motivierter Kriminalität verfolgen? Heinke zufolge klappt das wegen der Verschiebung des Personals innerhalb der Polizei. Gegen mehr Personal, lässt er durchblicken, hätte er aber auch nichts. Kein Geheimnis ist, dass die Polizei mittelfristig mehr Mitarbeiter erhalten soll.

Und was genau macht ein Staatsschützer? Die Arbeit unterscheide sich von dem anderer Kriminalisten insofern, als dass er die Taten verstärkter analysiert. „Das heißt, immer sofort prüfen: Steht diese Tat möglicherweise im Zusammenhang mit anderen Taten?“, erklärt Heinke. Zudem sei mehr Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden, etwa dem Verfassungsschutz, nötig. Ein gewisser Erfahrungsschatz der Ermittler sei aufgrund der Tätigkeiten durchaus sinnvoll. „Wir haben auch junge Kolleginnen und Kollegen. Aber die sind eher die Ausnahme, der Staatsschutz ist typischerweise keine Abteilung, in der man anfängt“, sagt Heinke.

Wie die Arbeit konkret abläuft

Ein Besuch in der Abteilung des Staatsschutzes war nicht möglich. Darum erklärt Heinke, wie die Arbeit konkret abläuft. Wenn etwa ein Auto brenne, prüften die Fachexperten für Brandermittlungen die Frage, warum es gebrannt hat. Diese Ergebnisse würden dann weitergegeben an die Staatsschutzabteilung, die parallel ihre Arbeit aufnehmen würde und beispielsweise untersuchte, welche Taten dieser Art es gegeben hat.

Ein anderes Beispiel: Wenn einer Person vorgeworfen wird, terroristische Propaganda verbreitet zu haben, gehöre es zur normalen Ermittlungsarbeit, herauszufinden, ob die Person einen Kanal in Sozialen Netzwerken betreibt, über den die Botschaften verbreitet wurden, sagt Heinke. Der Analysebereich wiederum stelle fest, ob diese Person Beziehungen zu Personen hat, die das LKA Bremen oder eine andere Sicherheitsbehörde kennt. Der wissenschaftliche Sachverstand sei nötig, um zu klären, ob das verbreitete Material wirklich extremistisch sei oder nur eine besonders konservative Glaubensinterpretation. Über jeden Verdächtigen aus allen Extremismusbereichen werde erfasst, ob er als gewaltbereit oder sogar gewaltsuchend eingestuft wird.