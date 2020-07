Finanzstaatsrat Henning Lühr ist Herausgeber des Haushalts-Handbuchs. (Christina Kuhaupt)

Druckt man den Bremer Haushalt auf DIN-A-4-Seiten aus, hat man einen 12,27 Kilogramm schweren Papierstapel vor sich, Staatsrat Henning Lühr hat das ausgewogen, und womöglich, so man kein Finanzfachmann oder keine Finanzfachfrau ist, von der Lektüre schnell genug. Mit 644 Gramm wesentlich handlicher ist da das neueste Werk aus dem Haus von Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne), und für Haushalts-Laien erhellender ist es obendrein, denn es erklärt von A wie „Abschreibung“ bis Z wie „zweckgebundene Einnahme“, was der Bremer Haushalt überhaupt ist und wie er entsteht: das „Handbuch Finanzen und Haushalt in der Freien Hansestadt Bremen“, herausgegeben von Lühr (Kellner-Verlag, 551 Seiten, 20 Euro).

Das Haushalts-Handbuch, so wünscht es sich das Haus, soll bald auf möglichst vielen Schreibtischen in Politik und Verwaltung stehen. „Wir wollten eigentlich immer schon mal für Beiräte, Initiativen, unsere Auszubildenden oder einfach für alle Interessierten leicht verständlich erklären, wie öffentliche Finanzen funktionieren“, sagt Lühr, der sich Ende des Monats nach mehr als 50 Jahren im Staatsdienst in den Ruhestand verabschiedet. Nun hat es geklappt, ein halbes Jahr lang haben 51 Autoren hauptsächlich aus den Abteilungen des Finanzressorts ihr Wissen aufgeschrieben, übrigens ohne Extrahonorar.

Zusammengekommen sind auf den rund 500 Seiten 20 Kapitel, in denen Bremens Haushaltsgesetz ebenso behandelt wird wie der Länderfinanzausgleich, der Aufstellungsprozess des Zahlenwerks, die Grundlagen des Beteiligungsmanagements und die Vor- beziehungsweise Nachteile von jeweils Kameralistik und Doppik. „Es ist kein Buch, das man von vorne bis hinten durchlesen muss“, sagt Lühr, „man kann bei Bedarf einfach das jeweilige Thema nachschlagen.“ Ergänzt wird das Handbuch durch ein „Haushalts ABC“ mit den wichtigsten Fachbegriffen.

Für alle, die den Haushalt und die Prozesse besser verstehen wollen

Gedacht ist das Buch für alle, die den Haushalt und die Prozesse, die mit ihm zusammenhängen, besser verstehen wollen, beispielsweise Beiratsmitglieder, die für die Eckwerte­bestimmung ihrer Budgets mit den Finanzexperten verhandeln müssen oder die Mitarbeiter öffentlicher Gesellschaften, die etwa Anträge für Stellen-Budgets formulieren müssen. Lühr: „Uns liegt daran, dass wir auf fachlicher Ebene mit den Leuten diskutieren können, wir wollten den Geist, der in unserem Finanzwesen drinsteckt, deutlich machen.“

Dass das Haushalts-Handbuch ein überregionaler Bestseller wird, ist natürlich schon aufgrund der bremischen Besonderheiten – ein Land, zwei Städte, drei Haushalte – eher unwahrscheinlich. Aus der Runde der Finanzchefs der anderen Bundesländer habe er aber schon Komplimente erhalten, sagt Lühr und lacht. „Da haben einige gesagt: ,Eine tolle Idee, wir bräuchten so was eigentlich auch mal‘.“