Ein festlich erleuchteter Christbaum gehört für die meisten Bremer zu Weihnachten dazu. (Friso Gentsch /dpa)

Die Bremer sind größtenteils zufrieden mit ihren Weihnachtsmärkten, feiern gerne familiär und schenken eher traditionell. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage, die der WESER-KURIER mit dem Kölner Marktforschungsinstitut Delta durchgeführt hat. Gefragt wurde, wie die Menschen in Bremen und umzu Weihnachten feiern und die Vorweihnachtszeit verbringen – mehr als 800 Männer und Frauen haben Fragen zu drei weihnachtlichen Themen beantwortet.

Die Märkte

Durchschnittlich je zwei Besuche auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt und an der Schlachte hatten die Befragten in diesem Jahr geplant. Mit den Öffnungszeiten ist ein Drittel der Bremer zufrieden, 40 Prozent sogar sehr oder äußerst zufrieden. Das Thema beschäftigte zuletzt auch die Bremer Politik. Im Herbst war die FDP-Fraktion mit einem Bürgerschaftsantrag gescheitert, die Öffnungszeiten der Buden zu verlängern. Die aktuelle Umfrage zeigt: Vor allem Besucher ohne Kinder und Enkelkinder wünschen sich, zumindest am Wochenende abends länger auf den Märkten verweilen zu können.

Die Schließzeiten freitags und sonnabends eine bis zwei Stunden nach hinten zu verschieben, würde in dieser Gruppe die Hälfte der Befragten dazu anregen, den Weihnachtsmarkt häufiger zu besuchen. Zwei Drittel der Befragten finden, der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sei familienfreundlich, beim Schlachtezauber sind es 59 Prozent. Der Aussage „Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist reiner Kommerz“ stimmen 40 Prozent der Teilnehmer zu. Etwas weniger Bremer (35 Prozent) attestieren dem Schlachtezauber einen kommerziellen Charakter. Einigkeit herrscht größtenteils in der Bewertung des Feuerwerks, mit der auch in diesem Jahr der Markt an der Schlachte eröffnet wurde: Nur jeder fünfte Befragte gab an, sich darauf zu freuen.

Die Geschenke

Weihnachtszeit ist traditionell auch Einkaufszeit. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft im Land Bremen hat 937 Millionen Euro umgesetzt, schätzt der Handelsverband Deutschland. Die Umsätze im Innenstadthandel seien in der vergangenen Woche aber unter den Erwartungen geblieben, teilt Jan König mit. Der Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Nordwest hofft noch auf einen letzten Schub des Einzelhandels an Heiligabend. König zufolge haben die Bremer 2019 durchschnittlich 460 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben – die Zahlen ergeben sich jedoch aus einer deutschlandweiten Umfrage und wurden auf die Region Bremen umgerechnet.

Die Befragung des WESER-KURIER kommt auf einen Wert von durchschnittlich 322 Euro. Jeder zehnte Bremer gibt demnach mehr als 500 Euro für Geschenke aus. Deutliche Unterschiede sind zwischen den Stadtbremern und Bewohnern aus dem Umland erkennbar. Letztere investieren mit durchschnittlich 409 Euro deutlich mehr Geld in Präsente als die Städter (285 Euro). Während Eltern (358 Euro) und vor allem Großeltern (405 Euro) mit ihren Ausgaben deutlich über dem Durchschnitt liegen, lassen kinderlose Bremer mit 285 Euro vergleichsweise wenig Geld in den Geschäften. Laut Handelsverband gilt zudem: Je älter die Menschen, desto früher kümmern sie sich um ihre Weihnachtsgeschenke.

Die Traditionen

Wenn es dann soweit ist und an Heiligabend die Bescherung ansteht, liegen die Geschenke in der Regel unter einem Weihnachtsbaum. Die meisten Bremer finden, dass an Weihnachten ein festlich erleuchteter Christbaum einfach dazu gehört. 73 Prozent der Befragten stimmen dieser Aussage zu. Beim Essen scheuen die Hansestädter an den Weihnachtstagen wenig Mühen. Nicht nur traditionell soll es sein, sondern auch dem feierlichen Anlass angemessen. Unter den Befragten sind 78 Prozent der Meinung, das Weihnachtsmenü müsse besonders festlich sein. Dabei darf das Essen auch gemeinsam genossen werden – etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, die Weihnachtstage gerne mit Freunden zu verbringen. Für gut ein Drittel der Umfrageteilnehmer ist Heiligabend traditionell mit einem Gang in die Kirche verbunden.

