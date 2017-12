Sehenswert: Das Silvesterfeuerwerk an der Schlachte, hier über dem Pfannkuchenschiff „Admiral Nelson“. (Frank Thomas Koch)

Daheim bleiben oder ausgehen, und wenn ausgehen, wohin? Während einige Bremer ihre Silvesterplanung schon im September abgeschlossen haben, halten sich andere bis zum letzten Moment des Jahres noch alle Optionen offen. Aber auch Kurzentschlossene haben in Bremen noch viele Möglichkeiten, Silvester zu feiern – zum Beispiel mit einem Mitternachtswalzer vor dem Theater am ­Goetheplatz. Voll wird es zum Jahreswechsel besonders an der Schlachte, aber es gibt auch ruhigere Orte in Bremens Innenstadt an Silvester.

Damit Besucher und Bremer gleichermaßen gut und sicher ins neue Jahr kommen, gibt es einige Silvester-Hinweise von der Polizei und der Feuerwehr. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Polizei an einigen Stellen der Stadt besonders präsent sein. Und damit die Feuerwehrmänner auch eine halbwegs ruhige Silvesternacht haben, sollten die Hinweise zum Zünden von Feuerwerk beachtet werden. Und natürlich auch, dass nicht überall geknallt werden darf: An manchen Orten ist Feuerwerk verboten. Wer dort trotzdem böllert, muss mit saftiger Strafe rechnen.

Hier ein Überblick, wo man spontan feiern kann, für welche Partys es noch Karten gibt und wie man am besten in die Stadt fährt.

Wo kann man noch feiern?

Zahlreiche Silvesterpartys in Bremen sind bereits ausverkauft. Doch auch für Kurzentschlossene gibt es noch Optionen. Zum Beispiel im GOP-Theater in der Überseestadt. Dort sind bis Sonnabend, 21 Uhr, Eintrittskarten für die Silvesterparty am Sonntag zu bekommen. Im Atlantic Grand Hotel in der Altstadt findet die „The Grand Final“-Party statt.

Für die Silvesterkonzerte in der Glocke gibt es noch Karten. (Fotoetage)

Auch hier gibt es noch Tickets im Vorverkauf. Nur noch wenige Restkarten gibt es im Vorverkauf für die Silvesterfeier im Bürgerhaus Weserterrassen. Viele Clubs der Stadt öffnen später ihre Türen, etwa das Modernes in der Neustadt ab 00.15 Uhr oder die Lila Eule im Steintor-Viertel ab 23 Uhr.

Wer für den Jahresausklang etwas am Nachmittag sucht, kann noch Tickets für die Silvesterkonzerte in der Glocke kaufen. Für die Vorstellungen um 17 Uhr, um 18 Uhr und um 20 Uhr sind noch Eintrittskarten zu haben. Wer schon vor dem großen Feuerwerk einen Blick in den Himmel werfen möchte, kann noch Karten für das Silvester-Special im Olbers-Planetarium ergattern. Die späteste Vorführung beginnt um 22 Uhr.

Wo darf man nicht böllern?

Ab 18 Uhr darf am Sonntag Feuerwerk gezündet werden – aber nur bis 1 Uhr im neuen Jahr. Rund um das Rathaus und den Roland sind Böller und Raketen nicht erlaubt, um das Bremer Weltkulturerbe vor möglichen Schäden zu schützen. Gleiches gilt für den Zoo in Bremerhaven sowie generell in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen, Kirchen, Tanklagern und im Hafengebiet.

Auch im Umkreis von eineinhalb Kilometern des Flughafens dürfen keine Raketen gestartet werden. Wer gegen die Regelung verstößt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro, so die Polizei. Wer Feuerwerk abschießt, sollte vorher die Gebrauchsanweisung lesen – und befolgen.

Rund um den Roland darf Silvester kein Feuerwerk gezündet werden. (Jonas Kako)

Die Feuerwehr rät Raketen nur aus sicherem Stand (z.B. aus einer Kiste) senkrecht nach oben abzufeuern, Blindgänger nicht noch mal anzuzünden und auf keinen Fall auf Menschen oder Tiere zu zielen. „Eigentlich Selbstverständlichkeiten“, sagt Andreas Desczka von der Bremer Feuerwehr. Die Polizei rät, Feuerwerk nur in regulären Geschäften zu kaufen, etwa in Supermärkten. Dadurch sei sichergestellt, dass es sich um in Deutschland zugelassenes und sicheres Feuerwerk handele.

Wie kommt man in die Stadt?

"Die Faustformel ist: Egal wo Sie in der Innenstadt feiern, wir bringen Sie alle 20 Minuten nach Hause“, sagt Jens-Christian Meyer, Unternehmenssprecher der BSAG. Das gilt in der Silvesternacht bis 4.30 Uhr, danach fahren die Nachtlinien noch um 5 Uhr, 5.30 Uhr und 6 Uhr ab Hauptbahnhof. Etwas anders ist es in Bremen-Nord. Dort fahren die Busse und Bahnen halbstündig.

Mit der Straßenbahn geht es nach der Silvesterfeier wieder nach Hause. (Christina Kuhaupt)

Bis 13 Uhr am Sonntag gilt in Bremen-Nord und Bremen-Stadt der Sonntagsfahrplan, eine Detailübersicht gibt es auf der Internetseite der BSAG. Auch die Parkhäuser in der Innenstadt sind an Silvester durchgehend geöffnet. Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, kann vorher auf der Internetseite der Brepark überprüfen, wo noch Parkplätze frei sind.

Wo sind die besten Plätze?

Wer gemeinsam mit vielen Menschen das Feuerwerk im Nachthimmel bestaunen möchte, ist an der Schlachte richtig. Auch von der Wilhelm-Kaisen-Brücke, der Teerhof-Brücke und der Stephani-Brücke gibt es einen tollen Ausblick auf das Stadtpanorama und die vielen Lichter. Wer das Spektakel etwas ruhiger im Freien sehen möchte, geht nur ein paar hundert Meter weiter: Am Osterdeich ist das Feuerwerk abseits von Bars und Kneipen zu sehen.

Hochbetrieb auf der Brücke - an der Schlachte ist das Feuerwerk gut zu sehen. (Frank Thomas Koch)

Vor dem Theater am Goetheplatz kann man um Mitternacht nicht nur das Feuerwerk sehen, sondern auch gemeinsam tanzen. Dort wird das neue Jahr mit einem Walzer begrüßt. Ein echtes Profi-Feuerwerk wird den Gästen des Bremer Park Hotels geboten. Wer keine Eintrittskarte hat, kann die Schau trotzdem sehen: Einen guten Blick gibt es vom öffentlichen Bereich am Hollersee.

Wie sicher ist die Stadt?

Die Bremer Polizei kündigt an, in der Silvesternacht starke uniformierte Präsenz zu zeigen. Besonders an belebten Orten wie der Innenstadt, dem Steintor- und Ostertorviertel, dem Hauptbahnhof und der Schlachte sollen mehr Polizisten eingesetzt werden. Sie sollen in gelben Westen als Ansprechpartner erkennbar sein.

Auch am Hauptbahnhof wird die Polizei Silvester verstärkt präsent sein. (Karsten Klama)

Ziel der Polizei sei es, auch vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in Köln vor zwei Jahren „Gefährdungssituationen durch größere Menschenansammlungen im Stadtgebiet zu erkennen und das Auftreten sicherheitsrelevanter Störungen an ausgewählten Brennpunkten zu verhindern“, teilte die Polizei mit. Sie rät Menschen, die sich in einer bedrohlichen Situation befinden, durch lautes Schreien auf sich aufmerksam zu machen und Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfe aufzufordern. Außerdem solle direkt der Notruf 110 verständigt werden, auch bei verdächtigen Beobachtungen, so die Polizei.