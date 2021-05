(Lutz van Dijk)

Seit vielen Jahren darf ich Euch an den Berufsbildenden Schulen Sophie Scholl besuchen – und aus meinen Jugendbüchern vorlesen und aus unserem Alltag im Kinderhaus in einem Township südlich von Kapstadt berichten. Dort haben Kinder und Jugendliche ein Zuhause gefunden, die keine Eltern und auch sonst keine erwachsenen Familienmitglieder haben, die für sie sorgen.

Wenn ich Euch von unserer großen Familie mit um die 20 Kindern und 10 Erwachsenen berichte, bin ich jedes Mal glücklich über Eure Fragen und Eure Bereitschaft, Euch einzufühlen in das Leben dieser jungen Menschen 10.000 km weit weg von Bremerhaven. Ich habe dann zuweilen das Gefühl, wenn Ihr die Welt regieren würdet, wäre sie ein freundlicherer Ort.

Inzwischen seid Ihr offiziell eine „Bücherschule“ geworden und habt mich 2018 gefragt, ob ich Euer Schulpate werde würde. Ich war mir klar, dass das eine große Verantwortung ist. Dann habe ich angenommen – und wir kamen zu einer wunderschönen Feier zusammen.

Letztes Jahr war längst ein neuer Besuch geplant. Aber dann begann die Corona-Pandemie – und wir konnten nur online Kontakt halten, was inzwischen sogar auch zwei Mal in spannenden online Veranstaltungen gelang. Dafür auch Dank an Eure Lehrerinnen und Lehrer, vor allem Monika Themann und Frauke Rosenfeld, die alle so wunderbar mithalfen und an Rolf Stindl vom Friedrich-Boedecker-Kreis.

Sophie Scholl wäre am 9. Mai hundert Jahre alt geworden. Sie wurde von den Nazis ermordet, als sie 21 Jahre alt war – in Eurem Alter. Weil sie den Mund aufmachte gegen Unrecht zu ihrer Zeit. Ich bin froh, dass Eure Schule ihren Namen trägt. Und ich weiß, dass die meisten von Euch heute den Mund aufmachen würden, wenn sie Unrecht erleben. Auch wenn es dafür keine Anerkennung, sondern sogar Ärger geben sollte. Das aber genau ist Mut!

Niemand kann die Welt allein verändern, aber wir können da, wo wir leben, dass Glück erleben, einem anderen Menschen, der in Not oder allein ist, zur Seite zu stehen. Es ist ein Glück, dass mehr wiegt als Geld oder Gold – und das wir zuerst im Herzen spüren. Es kann uns auf andere Weise „reich“ machen.

Bitte erlaubt mir, eine kleine Freude noch mit Euch zu teilen: Mein jüngstes Buch heißt „Kampala – Hamburg“ (Berlin 2020) und berichtet von der Flucht eines 16-jährigen Jungen, der homosexuell ist, und aus der Hauptstadt Ugandas bis nach Hamburg kommt. In Uganda gibt es strenge Strafen für homosexuelle Menschen. Der junge David entscheidet sich für die Flucht, nachdem ein guter Freund ermordet wurde.

Als ich das Buch schrieb, basierend auf wahren Ereignissen, dachte ich, dass dieses Thema vielleicht nur wenige interessieren würde. Ende März wurde das Buch dann aber von einer Jugendjury ausgewählt aus über 600 Büchern und mit fünf anderen für den deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert. Die endgültige Preis-Entscheidung wird im Oktober bekannt gegeben.

Darf ich Euch das Buch vorstellen, wenn ich Euch wieder besuchen kann – oder sonst vielleicht für Interessierte auf einer online Veranstaltung?

Vor allem aber:

Bitte bleibt gesund – Ihr alle, auch Eure Geschwister, Eltern und Großeltern und Eure Lehrerinnen und Lehrer natürlich.

Ich bin dankbar, dass ich Euer Schulpate sein darf!

Herzliche Grüsse von Kapstadt nach Bremerhaven,

Lutz van Dijk

Lieber Lutz,

wir – die Fachschulklasse Teilzeit 20a der BS Sophie Scholl durften dich in den letzten Monaten während zwei Online-Gesprächen kennenlernen. Und wir haben es gleich gespürt: Du warst so weit weg und gleichzeitig so nah!

Und dann hast du berichtet: Über die Situation in Südafrika, darüber, dass von den dort lebenden 60 Millionen Menschen mehr als die Hälfte so arm sind, dass sie die Sorge, am nächsten Tag noch genügend zu essen zu haben, ständig begleitet. Du hast von HOKISA (Home for kids from South Africa) erzählt, dem Kinderheim, das du vor 19 Jahren gegründet hast und in dem bisher über 120 an Aids erkrankte Kinder ein Zuhause gefunden und über 400 Kinder in Pflegefamilien vermittelt werden konnten. Wir durften ihn erleben, den Alltag dieser Kinder mit Autoreifenrennen, Festen, Schulbesuch – und das zwischen Hütten aus Holz, Blech und Pappe. Wir durften deinen Einsatz für diese Kinder mit dem Erlös aus deinen Büchern und deinen zahlreichen Autorenbegegnungen sehen. Und was wir hier erfuhren, hat uns überzeugt: Wie gut, dass es mittlerweile einen Förderverein gibt, der dieses so wertvolle Projekt mit Spendengeldern unterstützt!

(BS Sophie Scholl)

Und wir haben gleich gespürt: Da ist jemand, der macht die Welt dort, wo er ist, in dem 30.000 Einwohner zählenden Township südlich von Kapstadt, zu einem besseren Ort! Das hat uns sehr beeindruckt. Und trotz aller Armut hast du uns Bilder von fröhlichen Kindern zeigen können, Heranwachsenden, die sich im Schutz dieses Kinderhauses und mit Unterstützung der dort tätigen Mitarbeiter*innen zu hoffnungsfrohen jungen Menschen entwickeln, die mit großem Einsatz auf einen Schulabschluss, einen Beruf oder ein Studium hinarbeiten.

Dieses Hinhören hat in uns eine Sehnsucht geweckt: Da redet jemand nicht nur, sondern handelt. Wir haben gemerkt: Da ist jemand, dem ist tätige Nächstenliebe wichtiger als Gold und Geld. Und wir haben uns weg gewünscht aus einer kalten Welt der Berechnung und der Marktbeherrschung hin an den Ort, an dem junge Menschen durch viel Wärme und auf so gute Art und Weise erblühen. Da stehen nicht Konkurrenzkampf und Konsum im Vordergrund, sondern eine Gemeinschaft, der am Wohl aller gelegen ist.

Das hat unsere Träume geweckt. Nach einer besseren Zukunft, nach einem Einsatz für die Kinder hier an diesem Ort, an dem wir als zukünftige Erzieherinnen so vielen Schutz, Geborgenheit und Unterstützung geben können.

Du hast uns gezeigt, wofür es sich zu leben lohnt und dass niemand verloren gegeben werden darf. Alle Spielarten des Menschseins dürfen sein und bereichern in ihrer Vielfalt unsere Welt. Respekt und vorurteilsbewusste Erziehung sind uns Leitlinie. Wir erleben es hier, in unserer Schule, und tragen es in unser Zuhause und an unseren Arbeitsplatz.

Und was macht das mit uns, wenn wir dich live als Schulpate erleben dürfen?

Dein Einsatz für junge Menschen, die durch ihre Homosexualität ausgegrenzt werden, wie in deinem jüngsten Buch „Kampala-Hamburg“ beschrieben, oder auch: „Erinnern in Auschwitz – auch an sexuelle Minderheiten“, indem du Fakten über die Verfolgung homosexueller Minderheiten während der NS-Zeit aufdeckst, deine zahlreichen Reportagen über die aktuelle Situation in Südafrika… Damit richtest du unseren Blick auf Dinge, die größer sind als wir selbst, für die es sich lohnt, zu leben. Sophie Scholl hat ihr Leben für die Freiheit gegeben, ihr Tod ist Zeugnis gegen das Unrecht dieser Zeit und darum ist auch sie uns ein Vorbild.

Und wir haben entdeckt: Uns verbindet die Liebe zu den Menschen, den Einsatz für ein menschenwürdiges Leben und die Freude am Gedeihen junger Menschen, die mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen haben – bei dir in Kapstadt und bei uns in Bremerhaven.

Wir sind stolz darauf, dass du unser Schulpate bist, Lutz! Dass wir an deinem Beispiel lernen können. Die Begegnungen mit dir sind für uns ein großes Geschenk und zugleich Lichtblick und Aufruf in dieser ganz besonderen Zeit.

Die Klasse FSSP 20a Teilzeit mit ihrer Kommunikationslehrerin Monika Themann der BS Sophie Scholl

(BS Sophie Scholl)

Zur Sache

Nun ist´s hundert Jahre her...



Nun ist´s hundert Jahre her,

Die weiße Rose knospet sehr,

Voller Mut zog sie in die Schlacht,

Was die Welt nach vorne bracht.

Die Schule vertritt ihren Wert,

Mit all dem was sie uns lehrt,

Denn bunte Vielfalt ist geschätzt,

Dem Rassismus wird sich widersetzt.

Die Gleichbehandlung ist uns allen wichtig,

Denn die Gesellschaft ist vielschichtig,

Die Courage ist ein bedeutender Aspekt,

So zeigen wir allen mehr Respekt.

Im Namen der Idee und unserer Klasse,

Wollen wir Schlechtes hinter uns lassen,

Der Einsatz der Geschwister war sehr mühevoll,

Deswegen heißen wir BS Sophie Scholl.

Alina Hahn, Marla Göllner und Rinesa Zogjani, Klasse BGy20, Berufliches Gymnasium (Profil Sozialpädagogik), 11. Klasse (BGy 20) mit Deutschlehrer Julian Schulz