Am Sonntag soll es deutschlandweit milde Temperaturen geben (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Nach den eisigen Temperaturen zum meteorologischen Frühlingsanfang macht der Deutsche Wetterdienst nun Hoffnung auf ein warmes Wochenende: Eine Warmfront mit milder Meeresluft steuert auf Deutschland zu. Am Sonntag soll es in weiten Teilen des Landes bis zu 18 Grad warm werden. Auch die Sonne lässt sich vielerorts blicken.

Frühlingshafte Temperaturen im Anmarsch!



Es wird von Tag zu Tag wärmer. Am Sonntag werden verbreitet 14 - 18 Grad erreicht. Dazu scheint am Sonntag zumindest zeitweise die Sonne. /V pic.twitter.com/zmWxiyzkV7 — DWD (@DWD_presse) 8. März 2018

Laut Prognosen des Wetterdienstes steigen die Temperaturen in Bremen am Samstag auf bis zu 12 Grad. Allerdings bleibt es meistens bewölkt, vereinzelt wird es Regelschauern geben. Am Sonntag bleibt es trotz immerhin warmer 14 Grad regnerisch. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt.

Trotzdem sollten sich die Bremer nicht an die Wärme gewöhnen; nach aktuellen Prognosen soll es ab Dienstag wieder kälter werden. (röh)