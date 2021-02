Nach der Grundschule geht's in eine weiterführende Schule. Eltern können dafür bis zu drei Wünsche für ihre Kinder abgeben. (Hauke-Christian Dittrich)

An den Küchentischen rauchen derzeit wieder bei vielen Eltern die Köpfe: Bis zum 9. Februar können sie eine weiterführende Schule für ihr Grundschulkind wählen. Familien können drei Wünsche angeben. Wenn eine Schule mehr Anwahlen als Plätze hat, greifen bestimmte Kriterien, bei großem Ansturm wird zusätzlich gelost.

Im vergangenen Jahr bekamen 98 Prozent der angehenden Fünftklässler einen Platz bei einer ihrer drei Wunsch-Schulen. Für mehr als 89 Prozent wurde der Erstwunsch erfüllt. Etwa 1,9 Prozent (70 Kinder) bekamen keinen ihrer Wunsch-Standorte.

Bildungsbehörde und Elternbeirat raten Familien dazu, auf jeden Fall drei Wunsch-Schulen zu benennen. Der Zentralelternbeirat empfiehlt außerdem, sich verschiedene Schulen – soweit möglich – anzusehen. In diesem Jahr fanden die Tage der offenen Tür der Schulen unter besonderen Umständen statt. Aufgrund der Pandemie vergaben viele Schulen Einzeltermine für Eltern oder setzten auf digitale Lösungen.

Martin Stoevesandt vom Zentralelternbeirat (ZEB) appelliert an Familien: „Gebt allen Schulen eine Chance, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ihr müsst euch aber bitte die Deckel auch angucken und nicht nur auf Freunde und Verwandte hören.“ Eltern würden sich oft „wie die Lemminge“ nur auf bestimmte Schulen stürzen. Es gebe aber keine schlechten Schulen, sondern nur welche, die individuell besser oder schlechter gefallen.

Viele Oberschulen, wenige Gymnasien

In der Stadt Bremen gibt es acht Gymnasien und 34 Oberschulen. Die Zahl der Gymnasien ist gedeckelt. Es ist politisch gewollt, dass die Mehrheit der Kinder eine Oberschule besucht. Einige, aber nicht alle Oberschulen haben eine eigene Oberstufe. Vier der Gymnasien liegen eher im Zentrum, zwei links der Weser, eines in Horn und eines in Vegesack. Während lange die Gymnasien die begehrtesten Schulen der Stadt waren, verschiebe sich der Trend bei Eltern seit ein paar Jahren, sagt Stoevesandt. Besonders beliebt sei nun eine kleine Anzahl von Oberschulen, die zuletzt stark überangewählt waren. Dazu gehörten in den vergangenen Jahren die Oberschule am Barkhof, die Oberschule am Leibnizplatz, die Gesamtschule West und die Gesamtschule Ost.

An Oberschulen macht man das Abitur nach 13 Jahren, am Gymnasium nach zwölf Jahren. Gymnasialschüler haben mehr Unterricht pro Woche – bis zu 35 Stunden. Die Klassen an Oberschulen (25 Schüler) sind kleiner als an Gymnasien (30 Schüler). An Oberschulen sind die Leistungsniveaus der Schüler unterschiedlicher. Jede städtische Grundschule ist einer oder mehreren Oberschulen zugeordnet, die Kinder dieser Grundschulen haben dort bessere Chancen auf einen Platz. Die Gymnasien kann man von überall in der Stadt anwählen.

Das Anwahl-Formular mit den drei Wünschen geben Eltern bei ihrer Grundschule ab. Härtefall-Anträge gehen an die weiterführende Schule, die der Erstwunsch ist.

Zehn Prozent werden an Härtefälle vergeben

Bis zu zehn Prozent der Plätze jeder Schule werden an Härtefälle vergeben, etwa an Kinder mit Behinderung und an Familien mit besonderer Belastung. Alle weiteren Plätze an Gymnasien und bis zu einem Drittel der Plätze an Oberschulen gehen bevorzugt an Kinder mit der Einstufung „über Regelstandard“ (siehe unten). Die restlichen Plätze der Oberschule bekommen bevorzugt Kinder der zugeordneten Grundschulen.

An besonders beliebten Oberschulen hätten Kinder, deren Grundschule dieser Schule nicht zugeordnet ist, kaum eine Chance, so Stoevesandt. Der Elternsprecher kritisiert zudem, dass Kinder über dem Regelstandard an Oberschulen doppelt bevorzugt würden: „Sie haben dort zweimal die Chance, in den Lostopf zu kommen.“

„Das Anwahl-Verfahren ist unter Mitwirkung des Elternbeirats standardisiert worden, das ist gut“, sagt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts. Es sei das bisher fairste und transparenteste Verfahren, das der Behörde bekannt sei. Im vergangenen Jahr bekamen im Vergleich zu den Vorjahren besonders viele Kinder eine ihrer Wunsch-Schulen. Martin Stoevesandt vom ZEB geht davon aus, dass dies vor allem auf einem demografischen Zufall beruht: „Es gab 2020 in Oberneuland, Borgfeld und Mitte etwa 200 Kinder weniger, dadurch war der Druck auf die Gymnasien geringer.“ Dieser günstige Umstand werde sich in diesem Jahr wohl nicht wiederholen. Die Quote der Wunscherfüllung lag aber auch in den Jahren vor 2020 stets bei über 95 Prozent.

Zur Sache

Einstufung über Regelstandard

Kinder mit besonders guten Leistungen in der Grundschule haben bessere Chancen, an einem Gymnasium oder einer beliebten Oberschule aufgenommen zu werden. Sie bekommen die Einstufung, dass ihre Leistungen über dem Regelstandard liegen. Dies war früher als Gymnasial-Empfehlung bekannt, ist in Bremen heute aber auch hilfreich, wenn ein Kind einen Platz an einer bestimmten Oberschule bekommen will. Ob ein Kind über dem Regelstandard liegt, lässt sich am Lernentwicklungsbericht, also dem Zeugnis für das erste Halbjahr der Klasse vier, ablesen. Wenn dort im Fach Mathematik und im Fach Deutsch „über dem Regelstandard“ angekreuzt ist, bekommt das Kind insgesamt diese Einstufung.