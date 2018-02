Seit Donnerstag ist der Karneval 2018 in vollem Gange. Überall sind Menschen in den unterschiedlichsten und einfallsreichsten Köstumen unterwegs. Einhörner, Indianer und Cheerleader sind - glaub man den häufigsten Suchbegriffen auf Google - dieses Jahr total angesagt.

Aber wie wäre es mit was ganz anderem: eine Waldelfe, ein farbenfrohes Fabelwesen. Wie das aussieht und wie Sie das mit einfachen Mitteln nachschminken können, sehen Sie in unserem DIY-Video (Do it yourself). Alles, was Sie brauchen, sind helles und dunkles Make-up, knallbunte Lidschatten und ein bisschen Fantasie. Maskenbildnerin Gesine Beneke vom Goethe-Theater Bremen zeigt, wie es geht.