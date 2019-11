Ein Unwetter in Ritterhude sorgte im vergangenen Jahr für im für vollgelaufene Keller und Kanäle. (Christian Valek)

In Bremen wurden in den vergangenen 15 Jahren von 1000 Gebäuden etwa 63 durch Starkregen beschädigt. Zu den Schäden zählen beispielsweise vollgelaufene Keller, unterspülte Fundamente oder durchnässte Wände. Der durchschnittliche Schaden lag in Bremen bei einem Wert von 2799 Euro. Diese Zahlen gehen aus einer Untersuchung hervor, die der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erstellt hat.

In Niedersachsen sieht es noch schlimmer aus: Goslar leidet am stärksten unter den durch Starkregen verursachten Schäden. Dort wurden etwa 146 von 1000 Gebäuden beschädigt. In neun Landkreisen in Niedersachsen wurden mehr als 90 von 1000 Gebäuden beschädigt.

In beiden Bundesländern zusammen wurden von 2002 bis 2017 etwa 128 000 Schäden an Wohngebäuden durch Starkregen registriert. Dies entspricht Sachschäden im Wert von mehr als 540 Millionen Euro. In Bremen gab es in der Zeit insgesamt 19 kurze, heftige Starkregen, zudem elf Dauerregen, die über zwölf Stunden andauerten.