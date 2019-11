Der Mietmarkt in der Region scheint sich zu entspannen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Mietübersicht des Portals "Immowelt".

In Bremen liegt die Miete demnach gleichbleibend bei 7,90 Euro pro Quadratmeter. Zuvor nahmen die Preise hier um acht Prozent zu. Einen Überblick zu den Mietpreisen der einzelnen Stadtteile in Bremen finden Sie hier. In Bremerhaven ist es genau andersherum: Von 2017 auf 2018 stiegen die Mieten um zwei Prozent, nun um vier Prozent auf 5,30 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls um vier Prozent kletterten sie in Oldenburg auf 8,30 Euro.

In Delmenhorst betrug der Anstieg laut Vergleich sechs Prozent. Rotenburg an der Wümme liegt mit an der Spitze beim Plus: Hier stiegen die Preise um zehn Prozent auf 6,70 Euro. Im ostfriesischen Emden fielen die Preise dagegen erneut um drei Prozent auf sechs Euro.

Was kostet der Quadratmeter in Ihrer Region? Finden Sie es mit unserer interaktiven Mietübersicht heraus. Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.