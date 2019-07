Interaktive Karte

So hoch sind die Mieten in den Bremer Stadtteilen

Patrick Reichelt und Detlev Scheil

Wie viel Miete zahlt man für eine kleine Wohnung in Schwachhausen oder was kostet eine große Bleibe in Vegesack? Finden Sie es mit unserer interaktiven Mietübersicht heraus.