Für die kroatische Mannschaft hat es beim WM-Finale nicht gereicht. (Frank Thomas Koch)

Das WM-Endspiel Frankreich gegen Kroatien war auch das Duell ihrer Bremer Fan-Gemeinden. Die Anhänger von "Les Bleus" und der kroatischen Elf versammelten sich unter anderem im Institut français an der Contrescarpe und in der Konobar im Hulsberg-Viertel. Und sie erlebten ein Wechselbad der Gefühle, bei dem am Ende die Franzosen triumphierten.

Vor dem Anpfiff, Institut français:

Die Fans der französischen Nationalmannschaft sind vorsichtig. Vorsichtig optimistisch. Vor dem Finale der Fußballweltmeisterschaft gegen Kroatien versammeln sich rund 100 von ihnen im Kinosaal. Direktor Philippe Wellnitz sagt: "Spielerisch und technisch waren die Franzosen bislang sehr gut. Und sie haben fair gespielt." Aber Wellnitz hegt, wie viele Zuschauer im Institut, auch Respekt vor den Kroaten: "Man darf kleine Mannschaften nicht unterschätzen", sagt er.

Konobar:

Die Konobar ist eine gemütliche Souterrain-Kneipe im Hulsberg-Viertel. Dass sie seit dem Start der WM eine Art Wallfahrtsort der Hrvatska-Anhänger ist, liegt an Wirt „Mati“ Uremovic. Der Mann mit kroatischen Wurzeln kennt die Fan-Gemeinde und ihre Vorliebe für Karlovacko-Bier und Sliwowitz. Beides fließt reichlich, als die Fans lange vor dem Anpfiff auf dem Bürgersteig kroatische Volkslieder schmettern. Unten in der Kneipe sind die Bildschirme eng umlagert. Mittendrin Alessandro (20), ausstaffiert mit Fan-Trikot. Wird er traurig sein, falls seine Mannschaft dem Favoriten Frankreich unterliegen sollte? „Auf keinen Fall. Wir haben schon gewonnen. Dadurch, dass wir im Turnier so viel erreicht haben.“

18. Minute, Institut français:

Mandzukic köpft nach einem Freistoß von Griezmann unfreiwillig das erste Tor für die Franzosen. Im Kinosaal schreien die Zuschauer laut auf: "Tor!!!". Als der französische Fernsehsender das Tor in Zeitlupe wiederholt, lachen sie auf. Wenig später gibt der Server den Geist auf, die Übertragung ist unterbrochen. Das Institut wechselt zum ZDF. Im Saal hoffen sie, dass kein Tor fällt.

Konobar:

„Das ist jetzt echt nicht wahr, oder?“ Ante (22) kann es nicht glauben. „Unberechtigter Freistoß und Eigentor!“ Die Fan-Gemeinde schlägt sich kollektiv vor den Kopf. So früh und so unglücklich in Rückstand zu geraten, das war nicht eingeplant. Ein Stimmungskiller ist der Gegentreffer allerdings nicht. Noch ist ja viel Zeit.



28. Minute, Institut français :

Beim Ausgleich der Kroaten lassen sich die Zuschauer zu einem kurzen erschrockenen "Oh" hinreißen. Dominique Chopin im Publikum raunt: "Schönes Tor, das kann man nicht anders sagen." Die Kroaten, das denken viele, sind einfach schneller.

Konobar :

Die Konobar explodiert. Als Perisic den Ball zum Ausgleich ins französische Tor drischt, hallt ein Urschrei durch das Souterrain. Wer jetzt keinen Tinnitus bekommt, hatte schon welchen. Bei den Fans ist die Zuversicht zurück, dass ihre Elf den Fußball-Olymp erklimmen kann. Stipe (56) lässt sich noch ein Karlovacko kommen und stößt mit seinen Freunden auf die Wende an.



38. Minute, Institut français:

Griezmann verwandelt einen Elfmeter zum 2:1. Die Zuschauer im Institut français jubeln. Nicht ausgelassen. Eher erleichtert. Bürgerschaftspräsident Christian Weber, der an diesem Abend privat im Publikum sitzt, reißt die Hände hoch und klatscht anerkennend. Frankreich führt. Im Saal herrscht weiter abwartende Ruhe.

Konobar :

Applaus auf dem Platz vor der Kneipe trotz des erneuten Rückstandes. Kroatien wird sich wieder zurückkämpfen, davon sind die Fans überzeugt. Zumindest äußerlich.

Pause im Institut français :

Die Frankreich-Fans erfrischen sich mit einem Weißwein oder einem kühlen Blonden. Doktorandin und Frankreich-Fan Alex Naolège Ouedraogo sagt: "Die Franzosen spielen gut, aber ein bisschen zu nervös. Zwei Tore: Gut gemacht, aber sie haben viel Glück gehabt. Jetzt müssen sie echt spielen." Christian Weber warnt: "Das Spiel ist noch nicht zu Ende."

Konobar :

Verhaltener Optimismus im kroatischen Lager. Und wenn es kein Optimismus ist, dann zumindest das Gefühl, noch 45 Minuten lang theoretischer Anwärter auf den WM-Pokal zu sein.

65. Minute, Institut français :

Mbappe schießt das vierte Tor für die Franzosen. Nicht nur die Mannschaft, auch die Zuschauer im Institut français fassen langsam Vertrauen ins Spiel. Der Applaus ist lauter und hält länger an. Zuschauerin Louise Eich aus Straßburg singt vor Freude den Namen des Torschützen. War das die Entscheidung?

Konobar :

Ja, so sieht es aus. Die Fans draußen vor der Bar sinken in sich zusammen. Drinnen bersten gerade ein paar Gläser, doch es ist kein Scherbengericht, das die Fans über ihr Team abhalten. Man hört keine Vorwürfe – nur die Hoffnung, die schwindet jetzt doch rapide.

69. Minute, Institut français :

Verwirrung: Der französische Torwart Lloris dribbelt Mandzukic den Ball zu, der setzt das 4:2. "Es passieren komische Sachen", wundert sich Dominique Chopin. "Seltsam", sagt einer im Publikum laut. Die Frankreich-Fans im Institut bangen bei jedem Ballbesitz der Kroaten.

Konobar :

Die Stimmung ist wieder da, man sieht man viele geballte Fäuste. Eine Trotzreaktion der Fans: Hurra, wir leben noch!

5. Minute Nachspielzeit, Institut français :

Füße trappeln aufgeregt. Dann der Abpfiff: Frankreich ist Weltmeister. Im Institut jubeln sie, applaudieren, pfeifen. Dominique Chopin und Louisa Eich sind erleichtert und stolz auf "ihre" Mannschaft. "Perfekt", sagt Janick Wope, der mit Freunden im Institut ist. "Kroatien hat sehr gut gespielt, wir haben trotzdem gewonnen. So ist das Leben: C'est la vie."

Konobar :

Es hat nicht sollen sein. Aber Niedergeschlagenheit sieht anders aus. Elvir (40) fasst die Stimmung zusammen, indem er sagt: "Es ist toll, dass wir so weit gekommen sind." Nur ein paar Krawallbrüder am Straßenrand verderben kurzzeitig die Stimmung. Einer von ihnen schießt aus einer Schreckschusspistole und bringt eine Straßenbahn zum Halten. Kleiner Schönheitsfehler einer ansonsten tollen Party.