(Sven Hoppe/dpa)

Zum Open-Air-Konzert der Düsseldorfer Band Die Toten Hosen werden an diesem Sonnabend auf der Bürgerweide rund 30.000 Besucher erwartet. Damit die An- und Abreise reibungslos läuft, weist die die Messe Bremen auf eine besondere Verkehrssituation hin. So ist die Findorffstraße zwischen Findorfftunnel und Brandtstraße aufgrund von Kanalbauarbeiten gesperrt.

Das betrifft auch den Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/Admiralstraße. Diese Straßen sind als Sackgassen eingerichtet. Ein Überqueren der Kreuzung ist für Kraftfahrzeuge nicht möglich. Die Zufahrt zur Bürgerweide ist somit derzeit nur über die Hollerallee und den Messetunnel oder über die erste Auffahrt an der Theodor-Heuss-Allee aus Richtung Hermann-Böse-Straße kommend möglich.

Da die Anzahl der Parkplätze grundsätzlich begrenzt ist, empfehlen die Messe Bremen und der Veranstalter Koopmann Concerts and Promotion, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert anzureisen. Dabei gelte zu beachten, dass die Eintrittskarte nicht als Fahrschein für Bus und Bahn gelte.

