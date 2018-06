Andrea Rösler und André Stuckenbrok von der Musikszene Bremen organisieren das Überseefestival. (Frank Thomas Koch)

Dieses Festival kann gut und gerne als Leistungsschau der Rock- und Pop-Szene in Bremen bezeichnet werden. Das Überseefestival am Alten Zollamt weist Lokalkolorit ohne Ende auf. Im vergangenen Jahr stellten die Macher ein hundertprozentiges bremisches Line-Up an zwei Tagen auf die Beine. Und auch dieses Jahr liegt der Schwerpunkt komplett auf Bands und Künstlern aus der Hansestadt, die beim achten Überseefestival am Freitag, 31. August, und Sonnabend, 1. September, die Bühnen auf der Fläche am Hansator 1 entern werden. Von Velvetone bis Freeda Beast werden rund 20 Acts die Besucher mit Gitarrenriffs und Melodien versorgen.

"Es gibt kein anderes rein bremisches Musikfestival dieser Größe in der Stadt", sagt Festivalkoordinatorin Andrea Rösler. Zusammen mit André Stuckenbrok, Vorsitzender des Vereins Musikszene Bremen, sowie den beiden Vereinsvorständen Kai Wangnick und Anke Königschulte organisiert Rösler das zweitägige Musikspektakel.

Angefangen hat alles 2008 als Sommerfest der Musikszene. Es folgten weitere Auflagen bis 2013 als Festival. Bands wie Blackmail, Kleinstadthelden, Everlaunch oder The Hirsch Effekt spielten auf den Bühnenbrettern des Open-Airs rund um das Alte Zollamt. Die Veranstaltung ohne Eintritt hat stets einen klaren Schwerpunkt: "Wir haben immer versucht, uns auf die Musik in Bremen zu konzentrieren", sagt André Stuckenbrok. Nach einer dreijährigen Pause gab es 2017 das siebte Festival im zehnten Jahr. Nun also die achte Auflage.

Fest zugesagt für dieses Jahr haben die Bremer Rootsrock-Combo Velvetone, deren musikalischer Kern am ehesten mit Rock ’n’ Roll und Rockabilly der 50er-Jahre à la Elvis oder Carl Perkins zu beschreiben ist. Ebenfalls kommen wird die Band Freeda Beast, die einen Mix aus Dubstep und Trip-Hop spielt. Mit Coffee wird eine elfköpfige Roots-Reggae-Combo mit von der Partie sein, der Singer-Songwriter She Danced Slowly wird als Trio Formation auftreten. Neben zahlreichen weiteren Bands haben die Organisatoren eine Kooperation mit der "Rostocker Botschaft" abgeschlossen. Anlässlich eines Projekts des Landesverbandes für populäre Musik und Kreativwirtschaft wird die Rostocker Band Mügget beim Überseefestival spielen. Als Austausch darf dann eine Bremer Gruppe zum Warnow Valley Open-Air. Noch ist das Line-Up aber nicht vollständig. "Es wird noch Überraschungen und weitere Programmpunkte geben", sagt Rösler. Die Frauenquote unter den auftretenden Bands ist relativ hoch: "Bei fast der Hälfte der Bands sind Frauen mit auf der Bühne", sagt Stuckenbrok. Allerdings könnten es auch immer mehr sein.

Beim gastronomischen Angebot setzen die Organisatoren von der Musikszene auf regionale Partner, im Rahmenprogramm wird es Kickerturniere von Flixen, Akustik-Konzerte, Discjockeys während der Umbaupausen und After-Show-Party geben.

Finanziell ist es nicht so einfach für die Veranstalter, das Festival komplett ehrenamtlich zu planen und zu organisieren. "Es steht immer auf der Kippe", sagt Stuckenbrok. Im vergangenen Jahr erhielt die Musikszene für das Festival noch eine Kulturförderung von 6000 Euro, in diesem Jahr sind es laut Stuckenbrok nur 4500 Euro. Man habe einen Fehlbedarf von rund 6000 Euro. Um die Lücke zu decken, suchen die Organisatoren noch Unterstützer und Sponsoren.

Weitere Informationen

Das Überseefestival Bremen ist für Freitag, 31. August, und Sonnabend, 1. September, jeweils ab 18 Uhr, terminiert. Wer die Macher unterstützen oder sponsern möchte, kann sich per Mail an info@musikszene-bremen.de wenden. Mehr Informationen unter: www.musikszene-bremen.de.

Folgende Bands sind bereits bestätigt: Velvetone, Freeda Beast, Coffee, Havington, Notausgäng, Toni von oben, Hypertonus, Jinx, She danced slowly, Rote Planeten, Dizzy from Rotation, Rausz, Betastone, Freaks Dynamite, Mügget (Rostock) und Drunk Motorcycle Boy.