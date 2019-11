„Bitte folgen“ – von der A 1 werden auffällige Lkw von der Polizei zur Europaallee gelotst, wo sie von den Kontrolleuren in Empfang genommen werden. (Christina Kuhaupt)

Arne Horstmann bringt den Sinn der Lkw-Großkontrolle mit einem Satz auf den Punkt: „Wir versuchen, schneller zu sein als der Unfall.“ Klingt fast ein wenig dramatisch, doch was der Bremer Polizeihauptkommissar meint, zeigt an diesem Morgen schon die Überprüfung von einem der ersten der herausgewunkenen Lastwagen.

Ein gesamt-europäisches Projekt, wenn man so will. Polnische Zugmaschine, litauischer Auflieger, weißrussischer Fahrer, die Fracht in Belgien geladen, der Zielort in Dänemark. 16 Tonnen hat der Lkw geladen, siebeneinhalb davon sind umweltgefährdende Gase. „Die Fracht ist mangelhaft gesichert“, sagt Matthias Clemens schon beim ersten Blick auf die Ladefläche. Und sein Urteil über die Spanngurte, mit denen die Druck-fässer und Gasflaschen festgezurrt sind, fällt vernichtend aus. „Teilweise schrott-reif.“

Clemens und sein Kollege Stefan Reddeck kommen von der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Zwei Spezialisten in Sachen Gefahrgutkontrolle. Sie unterstützen an diesem Morgen ihre Bremer Kollegen. Reddeck überprüft die Bremsen des Fahrzeugs und wird erneut fündig. Vorne rechts geht ein Riss durch die komplette Bremsscheibe. „Verkehrsunsicher. So fährt der nicht weiter.“

Von der Warnblinkleuchte bis zum Feuerlöscher

Der Fahrer des Lkw spricht weder Deutsch noch Englisch, die Beamten verständigen sich über Gesten und einzelne Begriffe mit ihm. Das Wort „Problem“ ist international. Das Kürzel ADR auch. Es steht für ein europäisches Übereinkommen, das die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße regelt. Fahrzeuge, die in der EU unterwegs sind, müssen den ADR-Vorschriften entsprechen. Angefangen von den Warntafeln am Lkw, die die Gefahrgutklasse der Ladung erkennbar machen müssen, über Feuerlöscher und Warnblinkleuchte bis hin zur Atemschutzmaske, die bei bestimmten Gütern erforderlich ist.

Auch damit steht es bei diesem Lkw nicht zum Besten. Der Feuerlöscher, den der Fahrer hervorkramt, ist zu klein. Und die Plombe für den Nachweis, dass das Gerät nicht benutzt wurde, besteht aus einer Büroklammer. Der Lkw wird später von der Polizei eskortiert zu einer Werkstatt gefahren. Dort wird die Bremse repariert. „Manchmal kommen dafür auch extra Leute aus Polen angefahren“, erzählt Reddeck. „Ist für die immer noch günstiger als eine Werkstatt hier.“

Fehlende Beförderungspapiere

„In den ausgehändigten Beförderungsdokumenten werden acht Fässer mit Chemikalien aufgeführt, die nicht aufzufinden waren. Für weitere Chemikalien konnten keinerlei Beförderungspapiere vorgezeigt werden“, wird es später im Kontrollbericht der Polizei heißen. Auch ein Kanister mit ätzenden Stoffen, der ungesichert auf der hinteren Ladefläche zwischen zwei Paletten stand, wird hier aufgeführt.

Immerhin, zusätzliche Spanngurte hatte der Fahrer dabei, sodass er seine Fracht vor der Weiterfahrt am nächsten Tag ordnungsgemäß sichern konnte. Rund 850 Euro Bußgeld und Gebühren erwarten den Fahrer, beziehungsweise den Unternehmer, für den er fährt. Weil er aus dem Ausland kommt, muss der Fahrer das Geld an Ort und Stelle als Sicherheitsleistung entrichten. Kein Problem, er hat die Summe in bar dabei.

Mehr zum Thema Made in Bremen Ein Unternehmen mit viel PS Seit ihrer Gründung befindet sich die Bremer Firma Tiemann in Familienbesitz. Vom Import von ... mehr »

Kontrolliert wird der Schwerlastverkehr in Bremen regelmäßig, teils sogar wöchentlich, erklärt Arne Horstmann. Behördenübergreifende Kontrollen wie an diesem Morgen mit rund 50 Beteiligten gibt es aber nur zwei Mal im Jahr. Bei dieser Gelegenheit werden die Lastwagen sozusagen von Grund auf überprüft. Gefahrgut- und Abfallkontrollen, die dazugehörenden Dokumente und Papiere, der technische Zustand der Fahrzeuge, die Einhaltung von Ruhezeiten und andere Sozialvorschriften... Im Einsatz ist nicht nur die Polizei, sondern auch die Abfallbehörde, der Zoll, das Lebensmitteltierschutzveterinäramt und das Bundesamt für Güterverkehr.

Der Kontrollpunkt liegt unweit des Autobahnzubringers Hemelingen im Bereich Europaallee/Bergener Straße. Nach dort lotst die Polizei die Lkw direkt von der A 1 – „Bitte folgen“. Die Auswahl dabei basiert auf Erfahrungswerten, erklärt Arne Horstmann. „Das sind geschulte Kollegen, die einen Blick dafür haben.“

Ziffern geben Auskunft über den Gefahrenstoff

Manchmal ist das aber auch gar nicht nötig. Ein mit Gasbehältern beladener Lkw hat zwar die vorgeschriebenen orangenen Warntafeln, die auf einen Gefahrguttransport hinweisen. Aber nicht die erforderliche Kennzeichnung auf allen Seiten des transportierten Containers. Die Aufkleber mit dem Totenkopf und der Ziffer 2 darunter sind kaum zu erkennen. Sie hängen nur noch in Fetzen an dem Fahrzeug. Ein vergleichsweise kleiner Mangel. „Aber was, wenn der Lkw verunglückt und der Fahrer nicht zur Verfügung steht?“, erklärt Horstmann die Bedeutung der Aufkleber. Wie dann erkennen, was der Lkw geladen hat? Totenkopf und 2 weisen daraufhin, dass hier Gase transportiert werden. Eine 1 stünde für explosive Stoffe, eine 3 für brennbare Flüssigkeiten, die 6 für giftige Stoffe.

Mehr zum Thema Reformationstag auf der Autobahn Feiertag ohne Fahrverbot für Lkw Der Reformationstag am 31. Oktober ist in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ein ... mehr »

Der Fahrer des Wagens, ein Belgier, spricht gut Deutsch. Und er ist spürbar bemüht, die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Zuerst ein Anruf bei seinem Chef. Wird später werden heute. Dann wendet er sich an den Polizisten, der seinen Lkw kontrolliert. „Musst du auch meinen Feuerlöscher sehen und die Gasmaske vielleicht?“ Ist alles einwandfrei, ebenso seine Papiere. Ein Streifenwagen fährt mit dem Mann zum nahe gelegenen Autohof, dort kann er neue Aufkleber kaufen. Danach aber darf er weiterfahren, seine Ladung wird nicht überprüft. Nicht wegen ein paar fehlender Aufkleber, wenn sonst alles in Ordnung ist. Eine Frage der Verhältnismäßigkeit, sagt Arne Horstmann. Und dass die meisten Kontrollen an so einem Tag stressfrei, freundlich und schnell verlaufen, sei ohnehin auch im Sinne der Polizei, betont er. „Wir freuen uns über jeden, den wir hier nicht beanstanden müssen.“

Auf den Fahrer eines weiteren Lkw trifft das nicht zu. Sein Gespann ist deutlich überladen. 4740 Kilo statt der erlaubten 3500. Mehr als eine Tonne zu viel. Seine Fahrt endet an diesem Tag auf dem Autohof Hemelingen.

Zur Sache

Defekte Bremse, schlecht gesicherte Fracht, überladener Lkw

Insgesamt 48 Lkw wurden bei der Großkontrolle überprüft, und nicht wenige von ihnen wiesen gleich in mehrfacher Hinsicht Verstöße und Mängel auf. Im Bereich der Gefahrguttransporte gab es bei 17 Kontrollen zehn Beanstandungen. Zweimal lagen erhebliche technische Mängel vor – defekte Bremse, unzureichend gesicherte Fracht, Überladung – die dazu führten, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei sieben von 22 Abfalltransporten wurden die Behörden ebenfalls fündig, hierbei handelte es sich aber durchweg nur um Ordnungswidrigkeiten. Verwarnungen gab es außerdem bei zehn Kontrollen der Sozialvorschriften. Hier hatten die Fahrer die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten oder es fehlten die entsprechenden Papiere. Und fünf der Lkw traf es sogar schon vor der eigentlichen Kontrolle. Sie gerieten wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bereits auf der A 1 in den Fokus der Polizei.