Frank-Walter Steinmeier (dpa)

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Frank-Walter Steinmeier Bremen bereist. Aber wenn er an diesem Dienstag und Mittwoch unterschiedliche Orte und Institutionen in Bremen und in Bremerhaven besucht, ist es das erste Mal in seiner Funktion als Bundespräsident. Im Mittelpunkt der Reise stehen Orte der Demokratie sowie die Begegnung mit engagierten Bürgern.

Für Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender beginnt das Besuchsprogramm am Morgen im Bremer Rathaus. Mit einer Ehreneskorte der Polizei fahren sie vor dem Weltkulturerbe vor und werden von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) begrüßt. Nachdem Steinmeier und Büdenbender die Mitglieder des Senats kennengelernt haben, tragen sie sich dann in das Goldene Buch ein.

Auch beim nächsten Programmpunkt in der Bremischen Bürgerschaft ist vorgesehen, dass sich der Bundespräsident und seine Frau im Gästebuch verewigen. Der Besuch steht aber vor allem im Zeichen der Jugend: In Anwesenheit von Bürgerschaftspräsident Christian Weber informiert sich der Bundespräsident über politikbezogene Jugendprojekte und diskutiert mit 83 Jugendlichen über Engagement und Demokratie.

Um bürgerschaftliches Engagement und junge Menschen soll es auch am Nachmittag gehen. Im Schütting treffen Steinmeier und Büdenbender unter anderem auf Ehrenamtliche, die etwa als Ausbildungsberater und in den Prüfungsausschüssen aktiv sind. Am Abend geht es für die beiden dann zurück ins Rathaus: Bei einem Bürgerempfang stehen ebenfalls freiwillig Engagierte aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft im Fokus.

Am Mittwoch geht es für den Bundespräsidenten schließlich über Bremen-Nord weiter nach Bremerhaven. Am Morgen besucht er das Bauunternehmen Kröger und spricht dort mit Azubis, Gesellen und Ausbildern. Um Dialog geht es auch bei der anschließenden Begegnung mit Jugendlichen, die in der Informations- und Besuchergruppenarbeit am „Denkort Bunker Valentin“ aktiv sind.

In Bremerhaven stehen dann beim Besuch des Neubaus der beiden Thünen-Institute am Nachmittag die moderne Forschung und Seefischerei im Mittelpunkt. Abgerundet wird der Tag mit einem Austausch zwischen dem Bundespräsidenten und jungen Menschen, die sich in der Seestadt im Projekt „Tag der Stadtgeschichte“ engagieren.