Jörg Kastendiek ist nach schwerer Krankheit am Montag verstorben. (Maximilian von Lachner)

Am Dienstagmorgen hat die CDU-Bremen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ihr Landesvorsitzender Jörg Kastendiek tags zuvor nach schwerer Krankheit verstorben war. Er wurde 54 Jahre alt. "Dass der Tod ihn mitten aus dem Leben gerissen hat, ist für unsere Fraktion und das gesamte Parlament an erster Stelle großer menschlicher Verlust", sagte Thomas Röwekamp, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Bremer Bürgerschaft. Die Bürgerschaft teilte mit, dass seit Montag ein Kondolenzbuch im Haus der Bürgerschaft ausliegt.

Kastendiek habe sich an vielen Positionen um unser Land verdient gemacht, sagte die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft, Antje Grotheer (SPD): „Es hat mich sehr beeindruckt, wie Jörg Kastendiek in den vergangenen Wochen und Monaten – schon schwer gezeichnet – hier weitergearbeitet und sich für Bremen und im Parlament engagiert hat. Er hat sich in den Wahlkampf gestürzt und auf den 26. Mai hingearbeitet – obwohl er gleichzeitig einen sehr viel schwereren Kampf führen musste. Das hat meine absolute Hochachtung.“

Auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft, Björn Tschöpe, zeigte sich betroffen: „Jörg Kastendiek ist ein Mensch gewesen, mit dem mich trotz aller politischen Differenzen immer Eines verbunden hat: ein großer gegenseitiger Respekt. Egal, ob als Abgeordneten-Kollege, ob als Wirtschafts- und Kultursenator von 2005 bis 2007 oder als Parteivorsitzender der CDU – ich habe Jörg Kastendiek geschätzt. Als verlässlichen Kollegen, als jemanden, mit dem es Spaß machte, im Parlament kontrovers zu diskutieren, als jemanden, dem unser Bundesland etwas bedeutete, als jemanden, der für seine Überzeugungen eintrat. Mit Jörg Kastendiek verliert die Bremische Bürgerschaft einen engagierten Parlamentarier und wir Abgeordneten verlieren einen geschätzten Kollegen. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.“

"Er hinterlässt eine große Lücke"

Auch die Bremer FDP reagierte betroffen. „Die Nachricht vom Tode Jörg Kastendieks trifft uns zutiefst. Wir sind bestürzt und trauern. Die Bremische Bürgerschaft verliert einen ihrer klügsten Köpfe", wird Spitzenkandidatin Lencke Steiner in einer Pressemitteilung zitiert. "Jörg Kastendiek war ein Mensch auf den man sich verlassen konnte und der mit Leidenschaft in den Debatten für ein besseres Bremen stritt. Er hinterlässt eine große Lücke in der Bremer Politik. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie.“

Der Bremer Landesverband der Linke bekundete auf Twitter sein Beileid:

Die Nachricht vom Tod des Landesvorsitzenden der @CDUBremen, Jörg Kastendiek, macht uns betroffen. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. R.i.P. #bremen pic.twitter.com/mM2DzhRQn7 — DIE LINKE.Bremen (@DieLinkeBremen) 14. Mai 2019

Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zeigte sich bestürzt: „Mit Jörg Kastendiek haben wir einen engagierten Menschen verloren, der sich in seiner langjährigen politischen Tätigkeit immer für unser Bundesland eingesetzt hat. Ganz besonders in Erinnerung bleiben sein Einsatz für die Weiterentwicklung der bremischen Häfen und sein Engagement für die Bewerbung Bremens zur Kulturhauptstadt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und all seinen Angehörigen."

Karoline Linnert (Grüne), Finanzsenatorin sowie stellvertretende Regierungschefin und Bürgermeisterin von Bremen, wird Kastendiek "als engagierter Politiker in Erinnerung bleiben, der sich hart in der Sache und kenntnisreich für seine politische Überzeugung eingesetzt hat. Mein Beileid gilt seiner Familie, der ich viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche.“

Martin Günthner (SPD), Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, erklärte: „ Jörg Kastendiek hat in seiner Zeit als Senator für Wirtschaft und Häfen einige für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Bremen relevante Projekte intensiv begleitet, so zum Beispiel den Neubau der Kaiserschleuse in Bremerhaven. Mit seinem Wirken konnte Jörg Kastendiek bleibende Akzente setzen. Sein früher Tod macht mich traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein aufrichtiges Beileid ausspreche.“

