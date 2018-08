Patrick Öztürk wird erneut aufgefordert, sein Bürgerschaftsmandat zurückzugeben. (Frank Thomas Koch)

„Das verstehe ich nicht“. Vorsichtig formuliert Nelson Janßen seine „Verwunderung“ über das Vorgehen der Bremer Staatsanwaltschaft im Fall Patrick Öztürk. Janßen gehört zur Linken-Bürgerschaftsfraktion und war Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Sozialbetrugsverdacht. Er kenne die Begründung der Behörde noch nicht im Einzelnen, warum gegen Öztürk keine Anklage erhoben wird wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug, so Janßen. Aber für ihn stehe fest: „Patrick Öztürk war Bestandteil und Profiteur des Systems.“ Das habe auch der Untersuchungsausschuss so gesehen. Und dieses parteiübergreifende Gremium habe nicht nur Akten studiert, sondern auch Zeugen befragt, betont der Abgeordnete. Dabei hätten sich „belastbare Hinweise“ ergeben, die darauf hindeuteten, dass beide Öztürks in dem Fall verwickelt seien.

Klaus Möhle, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, hat sich nach eigenen Worten sehr darüber geärgert, dass Patrick Öztürk einer Anklage entgeht. Er wolle als Laie keine Justizschelte betreiben, so Möhle, aber nach seinem Rechtsempfinden sei die Entscheidung der Staatsanwaltschaft sehr bedauerlich und auch nicht richtig. Es habe so viele Hinweise auf betrügerische Machenschaften von Patrick Öztürk gegeben, „der steckt da bis zur Halskrause mit drin“. Aber offenbar seien die Hinweise, die der Untersuchungsausschuss aufgelistet habe, nicht beweiskräftig genug. Das sei eine „Katastrophe. Da befriedige es ihn auch nicht, so Möhle, dass gegen Öztürk weiter wegen des Verdachts der Veruntreuung ermittelt wird.

Enttäuscht von Öztürks Verhalten

Der SPD-Abgeordnete fordert Öztürk erneut auf, sein Bürgerschaftsmandat zurückzugeben. Dies wäre ein Zeichen politischen Anstands. Dass der ehemalige Fraktionskollege dazu nicht bereit sei, schade dem Ansehen der Politik in der Bevölkerung. Möhle sagt, er sei persönlich enttäuscht von Öztürks Verhalten. Er habe einst den jungen Abgeordneten unter seine Fittiche genommen und ihn quasi angelernt, „und dann wird man so verarscht“. Öztürk soll aus der Partei ausgeschlossen werden, aber laut Möhle will die Schiedskommission der Bremer SPD ein mögliches Verfahren gegen den 32-Jährigen abwarten.

Keine Kritik an der Justiz, dafür die Forderung an Öztürk, das politische Mandat niederzulegen – so reagiert Christdemokrat Thomas vom Bruch auf den Beschluss der Staatsanwaltschaft. Er respektiere die eigene Einschätzung der Anklagebehörde, sagt vom Bruch, der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss war.

Die Funktion von Staatsanwaltschaft und Gericht sei eine andere als die eines parlamentarisches Ausschusses. Es bleibe der Justiz vorbehalten, das Ausmaß individueller Schuld im strafrechtlichen Rahmen zu bewerten. An seiner politischen Einschätzung des Falls habe sich aber nichts geändert, so vom Bruch. Patrick Öztürk sei in die Betrugsfälle verwickelt und habe finanziell profitiert. Er müsse sein Mandat abgeben.