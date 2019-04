Marcia und José aus Ecuador bereiten Maniok und Fleischspieße. (Frank Thomas Koch)

"World Disco Soup Day 2019" im Jugendzentrum im Bremer Steintor. (Frank Thomas Koch)

Genussvolles, bewusstes und regionales Essen stand am Sonntag bei gleich zwei Veranstaltungen im Mittelpunkt. Unter dem Titel „World Disco Soup Day 2019“ hatten die Veranstalter Slow Food Youth Network, Foodsharing Bremen, Café Sunshine und Restefest Bremen in das selbstverwaltete Jugendzentrum im Bremer Steintor, die Friese, eingeladen.

In der Bremer Überseestadt präsentierten verschiedene Aussteller Lateinamerikas und der Karibik bei einem Foodfestival die kulturelle Vielfalt und die landestypischen Speisen ihrer Länder. So gab es beispielsweise bei Marcia und José aus Ecuador Maniok und Fleischspieße. Die aus Peru stammenden Azucena, July und Rosa boten Rindergulasch mit einer Koriandersoße an.