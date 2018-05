Für Studenten habe Bremen einiges zu bieten, findet Alexander Hohmann. Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein. (FOTOS: Frank Thomas Koch)

Die öffentlichen Schulden und die Kriminalitätsrate in Bremen sind hoch. Die Kinder- und Altersarmut ist in der Hansestadt im Bundesvergleich mit am schlimmsten. Das alles bescheinigen die Autoren einer Erhebung im Auftrag des ZDF der Stadt Bremen (wir berichteten). Das Ergebnis der Studie des Meinungsforschungsinstituts Prognos lautet zusammengefasst: In Bremen gibt es eine geringe Lebensqualität. Die Stadt erhielt nur 147 von 300 möglichen Punkten und landete damit bundesweit auf Platz 351.

Doch ist das tatsächlich so? In der Studie mit rein objektiven Daten sind keine subjektiven Einschätzungen enthalten. Das räumt das Meinungsforschungsinstitut Prognos auch ein. Befragungen von Einwohnern seien bewusst nicht einbezogen worden. Aber was meinen die Bremer selbst? Was sagen sie, wenn sie auf der Straße angesprochen werden? Wie sind die Reaktionen in den sozialen Netzwerken?

Hendrikje Bahlmann kommt aus Bremerhaven und wohnt in Bremen. Sie kann das Ergebnis der Studie in einigen Punkten nachvollziehen. „Es kommt immer darauf an", sagt sie. "Was die Schulbildung und -politik angeht, steht die Stadt ziemlich weit unten. Dafür würde ich dann lieber in die südlichen Bundesländer ziehen. Aber Bremen ist von der Umgebung her sehr schön.“ Das bestätigt auch Alexander Hohmann, der in Lilienthal wohnt und in der Hansestadt studiert: „Es gibt in Bremen schöne Ecken wie den Marktplatz oder die Schlachte. Ich würde also nicht von einer schlechten Lebensqualität sprechen.“ Als Student gebe es außerdem genug Möglichkeiten, um auszugehen oder irgendwo etwas zu essen, fügt Hohmann an.

Für Studenten eigne sich die Stadt besonders gut, findet die Nordbremerin Carolin Aue: „Ich finde Bremen superschön und würde ewig hier bleiben. Man hat doch alles. Die Bremer sind außerdem sehr loyal als Freunde. Und als Studentin kann man leicht neue Leute kennenlernen.“ Die Stadt habe an sich etwas von einem Dorf, bleibe aber trotzdem eine Stadt. Bremen sei die perfekte, goldene Mitte, sagt die 22-Jährige. Auch der Syrer Hassan Alshehko ist von der Hansestadt begeistert. Seit drei Jahren wohnt er in Bremen. „Hier ist es sehr schön. Am meisten mag ich die Domsheide, die Schlachte und die Innenstadt im Allgemeinen“, erzählt er.

Privatdozentin Maike Isermann findet die Lebensqualität im kleinsten Bundesland gar nicht so schlecht: „Hier kann man gut leben. Es gibt viel Grün, alles ist mit dem Fahrrad gut erreichbar. Außerdem ist es eine liberale Stadt.“ Nicht schön seien hingegen der Dreck und der Lärmpegel in der Innenstadt. Die offene Mentalität der Bremer preist auch die gebürtige Bremerhavenerin Valerie Neuhausen: „Bremen ist sehr liberal und tolerant. Die Menschen sind offen und freundlich. Außerdem ist die Stadt sehr schön, weil sie viel an Kultur und Freizeitmöglichkeiten bietet. Und es gibt viele grüne Zonen.“ Der Musiker Peter Dahm teilt diese Meinung: „Bremen ist super. Ich mag die Atmosphäre der Stadt: Sie ist offen, für Kultur und für Neues. Natürlich gibt es vieles, was man machen oder ändern könnte, aber nicht mehr als in anderen Städten.“

Nicht überzeugt vom Ergebnis der Erhebung zeigt sich auch die 25-jährige Mareike Dittmer: „Mir gefällt Bremen gut, das Ergebnis der Studie würde ich nicht unterschreiben. Es gibt viele Zugänge zum Wasser und viele Möglichkeiten, sich zu entspannen.“ Alexandra Müller, die als Reiseverkehrskauffrau in der Hansestadt arbeitet, sagt, das Thema sei sehr komplex. „Ich finde Bremen sehr schön, weil es übersichtlich ist. Die Wege sind hier sehr kurz, und ich bin mit meinem Job zufrieden. Das ist aber meine persönliche Erfahrung.“

In zahlreichen Online-Kommentaren bei Facebook, Twitter und auf der Internetseite des WESER-KURIERS äußern sich viele Leser ebenfalls sehr positiv über Bremen. „Eine Stadt ist nur so schön, wie man sie selbst sich macht“, schreibt beispielsweise Facebook-Nutzerin Kati Fischer. Fast schon aufgebracht kommentiert Vivian Obasi: „Geht's noch? Ich lebe so gern in Bremen. Probleme gibt es überall, soziale Brennpunkte auch. Ich habe auch schon in anderen Städten gelebt – aber hier werde ich bleiben! Love my town.“

Kritischer äußert sich Leser Axel Spellenber auf Facebook unter dem Artikel über die Prognos-Studie: „,Bremen hat andere Werte', sehr richtig, aber solche Werte sind hochgradig durch rücksichtslose Klotz- und Profitbauten gefährdet. Der ,Ruf der Stadt‘ als einstmals historisch geschlossene, einzigartige schöne Stadt wird leider mehr und mehr ruiniert.“ Tobias Schrepfer ärgert unterdessen etwas anderes: „Das Einzige, was mich stört, ist die katastrophale Verkehrssituation in Bremen und Umzu."