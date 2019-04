Brandschutz für Bremens Schätze

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So schützt Bremen seine historischen Gebäude

Lisa-Maria Röhling

Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris hat auch in Deutschland für Betroffenheit gesorgt. In Bremen kümmert sich die Feuerwehr darum, dass Kulturdenkmäler vor derartigen Bränden geschützt sind.