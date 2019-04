Die Ansicht vom Brill aus zeigt, dass die historische Fassade des Sparkassen-Gebäudes erhalten bleibt. (Studio Libeskind)

Daniel Libeskind hat am Freitag seine Pläne für das Bremer Sparkassen-Areal am Brill vorgestellt. Der US-amerikanische Architekt, weltweit einer der renommiertesten seiner Zunft, will auf dem 11.000 Quadratmeter großen Areal unter anderem vier Türme errichten. Sie sollen gestaffelt bis zu 98 Meter aufragen. Auftraggeber der spektakulären Bauten sind die Brüder Pinchas und Samuel Schapira aus Israel. Sie haben das Grundstück von der Sparkasse Bremen übernommen. Die Bank zieht mit ihrer Zentrale Ende 2020 an die Universität.

"Ich habe mich sehr von Bremen inspirieren lassen, einer Stadt der Architektur, Musik und Kultur", sagte Libeskind bei der Präsentation. Die Entwicklung des Areals am Brill werde ein zukunftsweisendes Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts vermitteln. Der Architekt hat in Deutschland unter anderem das Jüdische Museum in Berlin entworfen, das Zentralgebäude der Leuphana-Universität in Lüneburg und das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück.

Innenhöfe mit mehreren Eingängen sollen Plätze des öffentlichen Lebens werden. (Studio Libeskind)

Bis auf das denkmalgeschützte Sparkassengebäude mit der historischen Kassenhalle werden auf der Fläche zwischen Brill, Hankenstraße, Jakobistraße und Bürgermeister-Smidt-Straße sämtliche Gebäude abgerissen. Das 113 Jahre alte Haus mit seinen Stilelementen aus Barock, Renaissance und Jugendstil soll nach den Umbauten unter anderem ein Hotel beherbergen. Die Kassenhalle wird nach den Vorstellungen von Libeskind für den Publikumsverkehr geöffnet, um, wie der Architekt sagt, einen öffentlichen Platz in der Mitte des Objekts zu schaffen. In den neuen Gebäuden mit niedriger Fassadenhöhe sind Büros, Bildungseinrichtungen, ein Fünf-Sterne-Hotel und Studentenwohnheime vorgesehen. Zu den Plänen gehört ein Haus, das von Kulturschaffenden genutzt werden soll. Entlang der Bürgermeister-Smidt-Straße und der Straße Am Brill stellen sich der Architekt und seine Auftraggeber Einzelhandel vor.

Die Dächer und Balkone der Türme sollen begrünt werden. (Studio Libeskind)

Eigentlicher Clou der Entwürfe sind die vier Türme. Libeskind, der sein Büro in New York City betreibt, bezeichnet sie als niedrig bis mittelhoch. In den Hochhäusern soll es Seniorenwohnungen, voll möblierte Appartements und weiter oben auch Luxuswohnungen geben. Außerdem ist ein Drei-Sterne-Hotel geplant. Die Dächer sind terrassenförmig angelegt und werden bepflanzt. Von einem sogenannten Sky-Café aus blicken die Gäste über den historischen Kern der Stadt. Viel Grün auch auf den geschwungen angelegten Balkonen, sodass aus Sicht des Architekten in den oberen Etage der Anlage eine parkähnliche Atmosphäre entsteht, die den Komplex auflockern soll.