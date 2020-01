Florian Kommer (GEG, von links), Maike Schaefer (Bausenatorin), Mike Hemmerich (Specht Gruppe), Frank Vierkötter (Interhomes) (Christina Kuhaupt)

Der Verkauf von rund 29.000 Quadratmeter des Areals des Klinikums Mitte an vier Bremer Projektentwickler ist seit 15. Januar notariell besiegelt. Die eigens dafür gegründete Vier Quartier GmbH will auf dem Gelände im Südwesten des geplanten Neuen Hulsberg-Viertels zwischen St.-Jürgen-Straße und Am Schwarzen Meer bis 2025 das sogenannte St.-Jürgen-Quartier entwickeln. Beteiligt daran sind zu jeweils gleichen Teilen die Gebrüder Rausch, die Interhomes AG, die Specht Gruppe sowie Stefes Pro. Alle vier haben unmittelbar nach dem Notartermin auf einer Pressekonferenz zusammen mit Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) sowie der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte (GEG) als Verkäuferin ihr Konzept für das Gebiet vorgestellt.

Es wird werbewirksam als „vielfältiges und nachhaltiges Quartier voller Leben“ umschrieben. Laut GEG-Geschäftsführer Florian Kommer haben die neuen Eigentümer sich in dem Konzept gründlich mit den Möglichkeiten und dem städtebaulichen Umfeld des neuen Wohngebietes befasst. Er stellte ein Quartier in Aussicht, das in den Wohnangeboten, der sozialen Durchmischung und architektonisch Maßstäbe setzen werde. „Auch das war neben dem Preis ein Grund für uns, diesen vier Unternehmen den Zuschlag nach insgesamt neun Monaten Bieterwettbewerb zu gewähren.“ Kommer bezeichnete den Verkauf des mit knapp drei Hektar größten Einzelgrundstücks des insgesamt auf 14 Hektar geplanten Neuen Hulsberg-Viertels als einen Meilenstein.

Rund 300 Wohnungen geplant

Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen zwischen den Vertragspartnern vereinbart. Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG, ließ jedoch durchblicken, dass er über dem ermittelten Verkehrswert des Grundstücks von 24,5 Millionen Euro liegt.

Geplant sind insgesamt rund 300 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von etwa 36 000 Quadratmetern. Bei 30 Prozent davon wird es sich um geförderten Wohnungsbau handeln, deren Mieten für 20 Jahre einer Sozialbindung unterliegen. Das liegt über dem in Bremen seit 2012 geforderten Anteil von 25 Prozent Sozialwohnungen, sobald städtische Grundstücke verkauft werden. Allerdings plant der rot-grün-rote Senat laut Koalitionsvereinbarung, die Quote für Neubauten auf 30 Prozent anzuheben. Alle Wohnungen sollen barrierefrei sein. Vorgesehen sind vier getrennte Baufelder, auf zwei davon werden sich geförderter und freier Wohnungsbau mischen.

Zahlreiche Gebäude, die sich aktuell noch auf dem Areal befinden, werden dafür abgerissen. Das betrifft die Pharmakologie im Haus 9, den Patientenfahrdienst im Haus 9a sowie als größtes Gebäude die jetzige Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Einzig das unter Denkmalschutz stehende Haus 8 an der St. Jürgen Straße wird bleiben. Dort waren zuletzt Augenklinik und Urologie untergebracht. Ein angrenzender Bunker sowie ein später angebauter Operationstrakt werden ebenfalls verschwinden. Allerdings wird nichts davon vor Mitte 2021 passieren, erst dann wird das Grundstück offiziell an die Vier Quartier GmbH übergeben. Bis dahin bleibt auch der jetzige Klinikbetrieb auf dem Grundstück erhalten. Nach Angaben von „Stefes Pro“-Geschäftsführer André Fuchs will man in der Zwischenzeit die Abbruchplanungen vorantreiben und vor allem die Architekturwettbewerbe für die geplante Wohnbebauung auf den Weg bringen. „Unser Ziel ist ein auch optisch heterogenes Quartier mit unterschiedlichen Bau- und Dachformen.“

Zum Konzept gehören auch zahlreiche Ergänzungen des reinen Wohnungsbaus, etwa eine sechsgruppige Kindertagesstätte, die mit Blick auf das Klinikpersonal im Schichtdienst ausgedehnte Betreuungszeiten ab 5.30 morgens bis 22 Uhr abends anbieten soll. „Wir haben dazu bereits erste Gespräche mit der Arbeiterwohlfahrt geführt“, sagte Thomas Stefes von Stefes Pro. Einen Ersatz soll es auch für das Ende vorigen Jahres geschlossene Aquafit-Bewegungsbad in der Frauenklinik geben. Ein neues Therapie-, Fitness- und Lehrschwimmbecken ist vorgesehen. „Dabei stehen wir im engen Austausch mit der Bremer Bäder GmbH, die sich daran sehr interessiert gezeigt hat.“ Auch Gewerbe und Ladeneinheiten in den Erdgeschossen der Wohnhäuser sind gewünscht.

Markthalle und Hotel statt Urologie

Für das historische Backsteingebäude Haus 8 ist eine bunte Durchmischung angedacht: Während im Erdgeschoss eine Markthalle mit Gastronomie und Einzelhandel einziehen könnte, sind die oberen Etagen nach jetzigen Vorstellungen für unterschiedliche Hotelkonzepte vorgesehen. Ein geplantes Kinderhotel bietet etwa eine Entlastungsmöglichkeit für Eltern, besonders für Alleinerziehende, die zum Beispiel durch einen Aufenthalt im Krankenhaus zeitweise nicht in der Lage sind, ihr Kind selbst zu versorgen. Daneben stellt das geplante Patienten-Hotel eine Möglichkeit dar, den Krankenhausaufenthalt in der Nähe von medizinischen Leistungen zu verkürzen. Darüber hinaus soll ein Design-Hotel das Angebot komplettieren. „Für alle diese Vorhaben brauchen wir zahlreiche Partner und künftige Betreiber, die wir noch finden und überzeugen müssen“, sagte Stefes und schloss nicht aus, Einiges auch anfänglich selber zu betreiben. „Bei Markthallen haben wir ja gewisse Erfahrungen“, sagte er in Anspielung auf die Markthalle Acht am Domshof, die sein Unternehmen führt.

Bau- und Umweltsenatorin Schaefer (Grüne) hob vor allem das CO² neutrale Energiekonzept des neuen Quartiers hervor. Das reiche von der Niedrigenergie-Bauweise über den zu erhaltenen Baumbestand bis zum Verkehrskonzept. Das sieht vier Pkw-Stellplätze je zehn Haushalte vor und fördere mit einer großen Carsharing-Station und überdachten Fahrradstellplätzen Alternativen zum Auto. „Ein entscheidender Unterschied ist außerdem, dass der Stellplatznachweis in dem neuen Quartier ausschließlich auf privaten Flächen erfolgt. Zugeparkte Wege sind nicht gewünscht“, sagte Schaefer. Dafür sorgen sollen 200 Tiefgararagenplätze sowie eine zentrale Paketstation für alle Anwohner, sodass es nur in Ausnahmen Paketverkehre im Quartier entstehen.

Der Zeitplan, all diese Vorhaben bis Ende 2025 tatsächlich zu realisieren, wurde von den Beteiligten wahlweise als „ambitioniert“, „sportlich“ oder „ehrgeizig“ bezeichnet. Man gehe positiv an die Vorhaben heran, weil die Beteiligten viel Erfahrung im Wohnungsneubau sowie bei der Umnutzung von denkmalgeschütztem Bestand besitzen, hieß es.