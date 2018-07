Am Werdersee zu sitzen ist mittlerweile eine pieksige Angelegenheit. Das Gras ist komplett vertrocknet. (Christina Kuhaupt)

Die Behörden haben erste Konsequenzen aus der anhaltenden Hitze gezogen: Bis auf Weiteres dürfen auf öffentlichen Flächen keine Einweggrills mehr benutzt werden. „Die Böden vor allem in Bremer Parks und auf Grünflächen sind knochentrocken. Jeder Funkenflug kann zu schweren Bränden führen“, warnt Feuerwehrchef Karl-Heinz-Knorr. Grundsätzlich ist das Grillen in den Parks und Grünanlagen erlaubt, sofern keine anderen Personen gefährdet oder die Grünanlagen beschädigt werden.

Die Umweltbehörde macht jedoch darauf aufmerksam, dass glühende Holzkohle die Grasnarbe zerstören kann und nach dem Grillen keine Abfälle in der Grünanlage verbleiben sollen – das gilt vor allem für die Überreste glühender Kohle. Das Grillen am Werdersee sei lediglich an den fest installierten Grillplätzen und auf der Grillwiese erlaubt. Auch das Grillen unter Baumkronen sei nicht gestattet.

Weil es kaum regnet, hat die Sonne sichtbare Schäden in Bremens Natur hinterlassen. Die extreme Hitze hat viele Rasenflächen in der Stadt unansehnlich vertrocknet. Nach Angaben des Umweltbetriebs erholen sich die meisten Flächen wieder davon. Um einige Grünstreifen steht es momentan jedoch besonders kritisch. Die Wiese am Osterdeich ist nicht nur der Sonne, sondern auch den Besucherströmen der Breminale ausgesetzt.

Zwar war die Weser kurz vor Beginn der Veranstaltung noch über das Ufer getreten und hatte die ganze Rasenfläche überspült, doch trotzdem bestehe die Gefahr, dass Besucher die Grasnarbe zertrampeln. „Dann entstehen Lücken und wir müssen neu säen“, sagt Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs.

Dort, wo es Brunnen und Sprinkleranalgen gibt, wie in den Wallanlagen oder im Schlosspark, werden derzeit Blumenbeete im öffentlichen Grün bewässert. Ansonsten konzentriere sich der Umweltbetrieb zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr auf die jungen Bäume. Sie werden solange gewässert, wie die Trockenheit anhält. Bisher sind 1400 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Dabei haben sie für die Erfrischung der Pflanzen insgesamt 570.000 Liter Wasser gegossen. Das Löschwasser stellt die SWB kostenlos zur Verfügung.

Was das für einen Aufwand bedeutet, zeigt sich auch im Bürgerpark. Mehr als 150 neue Bäume, die nach den Orkanschäden im vergangenen Jahr gepflanzt wurden, müssen derzeit speziell gewässert werden – ebenso wie Rhododendren. „Die Hitze bedeutet einen erheblichen Mehraufwand für die Mitarbeiter, und wir müssen an anderen Stellen externes Personal beauftragen“, sagt Parkdirektor Tim Großmann. Er glaubt, die Auswirkungen werden sich auch finanziell bemerkbar machen: „Das geht sicherlich in die Zehntausende.“

"Hitze bedeutet einen erheblichen Mehraufwand"

Die Folgen der Hitze sind auch an den Gewässern in der Stadt spürbar. Für den Sportparksee Grambke im Bremer Norden hat die Umweltbehörde eine Warnung veröffentlicht: Wegen der anhaltenden Hitze ist der pH-Wert im Wasser erhöht. Menschen mit empfindlicher Haut können dadurch Reizungen bekommen. „Außerdem treten zurzeit vermehrt Igelblaualgen auf. Diese Algen haben nicht die sonst typische blau-grüne Färbung, sondern sind als Kügelchen im Wasser erkennbar. Menschen mit empfindlicher Haut oder empfindlichen Augen sollten dort nicht baden“, heißt es auf der Internetseite der Behörde.

Auch den Seen im Stadtgebiet setzen die außergewöhnlich hohen Temperaturen zunehmend zu. „Die Badeseen weisen zwar noch eine sehr hohe Badequalität auf“, sagt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann. Zurzeit stehe Bremen noch gut da, bei zunehmender Hitze könne sich das aber ändern. Je höher die Temperatur in einem Gewässer sei, desto weiter sinke der Sauerstoffgehalt in den Seen. Das führe zu Algenwachstum, außerdem könnten sich sogenannte Zerkarien entwickeln. Dabei handelt es sich um Larven von Saugwürmern, die extrem juckende Hautirritationen bei Badenden auslösen können.

Wassertemperaturen über 20 Grad begünstigen die Vermehrung dieser Larven. Laut Tittmann liegen die Temperaturen in den Bremer Badeseen derzeit im Schnitt bei rund 25 Grad Celsius. „Bislang hat es bei den wöchentlichen Messungen keine Auffälligkeiten gegeben. Sollte das passieren, werden umgehend Warnhinweise veröffentlicht, Schilder aufgestellt oder je nach Lage Seen gesperrt.“

Das große Problem sei die Dauer der Hitze. Unterschreite der Sauerstoffgehalt eine gewisse Schwelle, könne es zu einem Fischsterben kommen. Andere Bundesländer seien davon bereits betroffen, in Bremen seien bislang keine toten Fische gemeldet worden. Bevor das Fischsterben einsetze, kämen die Fische an die Wasseroberfläche, um nach Luft zu schnappen.

Da es bereits Sauerstoffdefizite in Gewässern gebe, warnt die Umweltbehörde dringend davor, Enten und andere Wasservögel zu füttern. „Das ist Gift für die Fische und das Gewässer an sich. In Form von Brötchen und anderen Dingen gelangen noch mehr organische Substanzen ins Wasser, was zu einem weiteren Abbau von Sauerstoff führt“, sagt Tittmann. Enten sollten grundsätzlich nicht gefüttert werden, wer das bei dieser Hitze tue, trage zu einem möglichen Fischsterben bei.

Sehr niedrig sind die Wasserstände in den Gräben. In Teilbereichen kann nach Angaben des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer nicht mehr genügend Wasser zugeführt werden. Als Beispiel nennt Klaus Hasler, zuständig für die Wasserstandshaltung, die Bereiche Höpkens Ruh und Timmersloh. Dramatisch sei die Lage aber noch nicht. „Im Großen und Ganzen ist noch genug Wasser da, wir können nach wie vor aus der Wümme zuwässern.“ Teils habe man die Wasserstände sogar hochfahren können, um die umliegende Landschaft besser zu versorgen.

Ein „ganz ordentlicher Wasserstand“ sei auch noch in naturschutzrelevanten Bereichen wie dem Hollerland zu verzeichnen. Vor den Folgen der Rekordtemperaturen warnt indes Rainer Schiller, Vorsitzender des Landesfischereiverbands Bremen. Nur in großen und tiefen Gewässern sei ausreichend Sauerstoff vorhanden, nicht in flachen. „In den nächsten Tagen werden wir verstärkt damit rechnen müssen, dass flache Gewässer umkippen.“