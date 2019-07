Wie die Bremische Bürgerschaft in den kommenden vier Jahren aussehen wird, dürfte wohl erst nach der Wahl der Landesregierung in der ersten Sitzung nach der Sommerpause endgültig feststehen. (MICHAEL BAHLO/dpa)

Noch ist nicht alles entschieden: Wie die Bremische Bürgerschaft in den kommenden vier Jahren aussehen wird, dürfte wohl erst nach der Wahl der Landesregierung in der ersten Sitzung nach der Sommerpause endgültig feststehen. Doch schon in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch zeigten sich erste Tendenzen, wie das Landesparlament in der kommenden Legislaturperiode aussehen könnte.

Erstmals sind sechs Fraktionen in der Bürgerschaft vertreten. An die CDU gingen 24 Sitze, an die SPD 23, an die Grünen 16, an die Linke zehn, an FDP und AfD jeweils fünf. Zusammen mit dem Einzelabgeordneten Jan Timke von den Bürgern in Wut sitzen somit 84 Politikerinnen und Politiker im Landesparlament. Noch dürfte sich in den Fraktionen einiges verschieben, besonders wenn Abgeordnete ihre Fraktionen verlassen und in den Senat einziehen. Zudem haben bereits Eva Quante-Brandt und Carsten Sieling (beide SPD) angekündigt, nach ihrem Ausscheiden aus dem Senat ihr Bürgerschaftsmandat wahrnehmen zu wollen.

Doch es zeichnete sich schon in der konstituierenden Sitzung ein Trend ab: Frauen sind auch in den kommenden vier Jahren in der Unterzahl im Parlament. Knapp 39 Prozent der Abgeordneten, die am Mittwoch im Plenarsaal Platz nahmen, waren Frauen. Das ist ein erheblicher Fortschritt zur vorherigen Wahlperiode, wo lediglich ein knappes Drittel der Abgeordneten weiblich waren. Die Bremer Bevölkerung repräsentiert das allerdings nicht. Schaut man sich Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem September 2018 an, lebten zu diesem Zeitpunkt sogar mehr Frauen als Männer in Bremen: knapp 50,5 Prozent der Bevölkerung des kleinsten Bundeslandes waren weiblich.

Die Geschlechterverhältnisse in der Bevölkerung spiegeln sich auch in den Fraktionen unterschiedlich wider. Bei zwei Parteien ist das Verhältnis ausgeglichen: Bei den Grünen sind jeweils acht Männer und acht Frauen vertreten, bei den Linken fünf Männer und fünf Frauen. Bei CDU, SPD und FDP sind die Männer in der Überzahl: Für die CDU saßen am Mittwoch acht Frauen in der Bürgerschaft, für die SPD zehn und für die FDP zwei. Die AfD ist die einzige Fraktion, in der keine Frauen vertreten sind.

Auch eine ungefähre Altersstruktur zeichnete sich bereits in der ersten Sitzung ab: Die meisten Abgeordneten sind im Schnitt 50 Jahre alt. Die jüngste Abgeordnete in dieser Wahlperiode ist die 23-jährige Studentin Janina Brünjes (SPD), der älteste ist AfD-Politiker Frank Magnitz mit 67 Jahren.

Die meisten Abgeordneten sind verheiratet und haben einen akademischen Abschluss. Verhältnismäßig oft sind unter ihnen Kaufleute, Juristen oder Sozialpädagogen vertreten. Der neue Präsident, Frank Imhoff (CDU), ist der einzige Landwirt.