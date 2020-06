Das Außengelände ist mit Flatterband in Bereiche unterteilt, damit sich die Gruppen nicht ­mischen. Erzieherin Andrea Besser hilft Kindern beim Klettern. (Christina Kuhaupt)

Sieben Eingänge hat die Kita, so viele Eingänge, das ist derzeit ein echter Glücksfall, sagt Kita-Leiterin Kerstin Wührmann. Denn dadurch hat jede Gruppe im Gebäude ihren eigenen Zugang zum Hof, wo gespielt werden kann. Denn es gilt: Die Youngster dürfen wieder in Gruppen von bis zu 20 Kindern betreut werden, aber die Gruppen sollen sich nicht mischen. Deshalb ist das Außengelände mit Flatterband in verschiedene Bereiche eingeteilt: Schaukeln, Rutschen, Wippe, Wasserpumpe, Kletterecke und Dreiradautobahn.

Und deshalb ist der große freundlich gestaltete Flur, den alle Gruppen nutzen, momentan verwaist. Sonst spielen hier Kinder an einer Eisenbahn oder reiten auf Spielzeugpferden die Garderobe entlang, jetzt ist es ganz schön still. 110 Kinder im Alter von anderthalb bis sechs Jahren gehen in die Kita der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Findorff. Die allermeisten sind schon im Kindergartenalter und über drei Jahre alt. Seit Montag dürfen in Bremen wieder alle Kinder in die Kita gehen, wenn auch meist mit weniger Stunden als normalerweise – und mit Auflagen.

Mehr zum Thema Öffnung für alle Kinder ab dem 15.Juni Wie der Kita-Betrieb in Bremen ablaufen soll Demnächst sollen nach den Plänen der Bildungsbehörde wieder alle Kinder in die Kita gehen können - ... mehr »

Geändert hat sich durch Corona eine Menge: Es fängt morgens bei der Bringzeit an. Normalerweise kommen alle Eltern mit ihren Kindern durch den Haupteingang, trudeln nach und nach ein und können erst mal im Foyer einen Kaffee trinken. Jetzt bringen die Eltern ihre Kinder hinten über den Hof direkt zur Tür ihres Gruppenraums. So müssen sie das Gebäude nicht betreten. Ansteckungsrisiken minimieren, das ist der Plan.

Gerade erst gab es einen Verdachtsfall in der Kita, ein Kind mit erhöhter Temperatur, dem der Arzt einen Test empfahl. Zum Glück fiel er negativ aus. Wäre es Corona gewesen, dann hätte man die Gruppe des Kindes für zwei Wochen dicht machen müssen. So blieb das Kind ein paar Tage zu Hause, bis das Testergebnis da war. Würden die Gruppen nicht getrennt, dann müsste im Fall einer Infektion die ganze Einrichtung schließen.

In der Martin-Luther-Kita schöpft man die mögliche Gruppengröße von 20 derzeit bewusst nicht aus: „Statt auf sechs Gruppen haben wir die Kinder auf acht verteilt, so sind es maximal 15 pro Gruppe“, sagt Kerstin Wührmann. Das war möglich, weil zwei derzeit freie Räume der Gemeinde nebenan genutzt werden können. „Die neuen Regeln sind einfacher in kleinen Gruppen einzuüben“, sagt Wührmann. Viele sind der Meinung: Abstand halten, das geht bei Kindern im Kita-Alter schlicht nicht. „Das sehen wir hier ein bisschen anders“, sagt die 54-Jährige.

Das Kita-Team versuche durchaus, im Alltag mehr Abstand einzubauen: Die Kinder beim Essen weiter auseinander setzen. Gemeinsam einen Turm bauen und zwar auf dem Tisch statt am Boden – da kommt man sich nicht so nahe. Andere Spiele werden gespielt, Spiele mit weniger Berührung: „Pitsch, patsch, Pinguin machen wir nicht mehr, da muss man sich immer gegenseitig schnappen“, erzählt Erzieherin Andrea Besser. Wenn Kinder sich spontan umarmen, gehe niemand dazwischen, sagt die Leiterin. „Aber wir versuchen den Kindern zu vermitteln: Nähe kann auch entstehen, wenn man etwas zusammen macht.“ Zusammen etwas malen statt kuscheln zum Beispiel.

Auch Hände waschen steht hoch im Kurs: Von 9 bis 14 Uhr wird betreut, in der Zeit waschen die Kinder etwa sieben Mal die Hände, rechnet die Leiterin hoch. Vor und nach dem Essen und jedes Mal, wenn man von draußen reinkommt. Das sei aber gut umsetzbar, sagt sie. „Meine Tochter ist superglücklich, dass sie wieder in die Kita darf, auch mit den Einschränkungen“, erzählt eine Mutter. „Die neuen alltäglichen Prozeduren wie häufiger Händewaschen hat sie schnell verinnerlicht.“

Zu schaffen macht dem Team, dass die Kinder nur in der eigenen Gruppe und deshalb auch häufig nur im eigenen Gruppenraum bleiben müssen. „Das ist ein bisschen wie Käfighaltung, ein bisschen Einsperren ist es schon“, sagt die Leiterin offen. Mit einem Freund ins Bällebad, zusammen in der kleinen Turnhalle der Kita rennen, im Foyer mit einem Kind aus einer anderen Gruppe spielen – das alles geht gerade nicht, sagt Erzieherin Besser. „Die Kinder können nicht mehr soviel selbst entscheiden“, sagt sie.

Da seien Kreativität und Impulse gefragt, um alternative Angebote zu machen. Wenn sich ein Kind einen Besuch bei der Feuerwehr wünsche, der gerade nicht möglich sei, könne man anbieten, statt der langen Feuerwehrleiter die lange Treppe des Kirchturms der Gemeinde zu erklimmen, sagt Wührmann.

Mehr zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise Sorge um Kinder und Jugendliche in Bremen Seit Wochen müssen Kita-Kinder zu Hause bleiben, die Isolation macht ihnen zu schaffen. Das könnte ... mehr »

Als Kita-Leitung nimmt Kerstin Wührmann jetzt eine neue Rolle ein: „Ich habe den Auftrag, auch Eltern immer darauf hinzuweisen, wie Corona geht, so sehe ich meine Leitungsrolle sonst nicht.“ Normalerweise setze sie auf Mitgestaltung von Eltern, nicht auf ständige Ermahnung.

Wie war es, am Montag alle Kinder wieder zu sehen? „Die meisten Kinder freuen sich, wieder in die Kita zu gehen“, sagt die Leiterin. „Aber manche Kinder waren ja jetzt zwölf Wochen zu Hause, für einige ist es jetzt wie eine neue Eingewöhnung.“ Das Kita-Team sei motiviert, wieder zu öffnen, sagt Wührmann. Das Schwierigste für die Kolleginnen sei der Selbstschutz. „Wir werden ungeschützt mit den jüngsten Kindern ins Rennen geschickt“, sagt sie. „Aber die Sorge wird verdrängt, letztendlich freuen wir uns total.“

Im Sommer naht eine neue Herausforderung für das Team: 45 Kinder kommen neu in die Kita, 45 mal muss eingewöhnt werden unter Corona-Bedingungen. „Das ist viel“, sagt Wührmann. Zuletzt habe man viel Kennenlernen draußen gemacht, damit die Eltern möglichst wenig das Gebäude betreten. Wie gut das mit 45 neuen Kindern gleichzeitig umsetzbar ist, muss sich noch zeigen.