Peter Maffay ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstlern. (Candy Back)

Am Sonnabend, 11. August, startet das Mercedes-Benz Open-Air-Konzert. Die Tore des Werkgeländes an der Hermann-Koenen-Straße öffnen sich um 14:30 Uhr. Eine Stunde später, um 15:30 Uhr, eröffnet der deutsche Sänger und Songwriter Johannes Oerding die Veranstaltung. Oerding ist als Popmusiker sehr populär und hat für zwei seiner Alben, "Für immer ab jetzt" und "Erste Wahl", bereits die Goldene Schallplatte bekommen.

Um 16:50 Uhr geht es mit dem finnischen Sänger Niila weiter. Niila ist in der Vergangenheit schon mal durch Deutschland getourt - als Vorband der Gruppe Sunrise Avenue, die ebenfalls beim Mercedes Open-Air auf die Bühne tritt.

Um 17:40 Uhr ist der deutsche Sänger Tim Kamrad an der Reihe. Kamrad hat erst kürzlich sein erstes Album, "Down & Up", veröffentlicht. In diesem Jahr tourte er auch mit der finnischen Band Sunrise Avenue quer durch die Bundesrepublik, Österreich und die Schweiz.

Knapp eine Stunde später, um 18:35 Uhr, kommt die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer auf die Bühne. Stürmer hat bereits mehrere Studioalben veröffentlicht und über 1,5 Millionen Tonträger verkauft.

Samu Haber ist der Frontmann der finnischen band "Sunrise Avenue". (dpa)

Am Abend, um 20:10 Uhr, rockt die finnische Musikgruppe Sunrise Avenue das Festival. In Finnland hat die Band quasi Volksheldenstatus. Und auch hierzulande haben sie es mit ihrem neuen Werk, "Heartbreak Century", auf den ersten Platz der Albumcharts geschafft.

Die Rock-Legende Peter Maffay kommt zuletzt: Um 22:15 Uhr spielt der deutschrumänische Sänger, Komponist, Schauspieler und Produzent mit seiner Band beim Open-Air-Konzert. Maffay hat in seiner Karriere 18 Nummer-eins-Alben veröffentlicht und zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Sängern. Um 00:15 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende.