So sieht die Idee des Büros Robertneun für den Brill aus. (Robertneun)

Der Gewinner ist Robertneun, ein Architekturbüro aus Berlin. So hat es am Mittwoch eine sechsköpfige Jury entschieden. Klar ist nun, nach welchen Prinzipien das Sparkassen-Areal am Brill städtebaulich entwickelt werden soll.

Drei Büros hatten sich in dem Wettbewerb darüber Gedanken gemacht, darunter auch Westphal-Architekten aus Bremen. Den Zuschlag bekamen die Berliner, ihr Konzept solle als Grundlage für das notwendige Bauleitplanverfahren und die weiterer Gespräche mit den Investoren dienen, erklärt die Sparkasse Bremen in einer Pressemitteilung.

Das Bauprojekt hat nach Angaben der Sparkasse ein Volumen von mindestens 250 Millionen Euro. Stemmen will es die Familie Schapira aus Israel, die in Bremen zusammen mit der Sparkasse früher bereits bei zwei anderen Projekten engagiert war.

Ein weiterer Entwurf des Büros Westphal Architekten. (WESTPHAL ARCHITEKTEN)

Der Entwurf des Architekturbüros Bolles & Wilson. (FR)

