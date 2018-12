So soll der neue Lloydhof aussehen. (Denkmalneu)

Das Dach macht den Unterschied. Eine Dachkonstruktion für den Lloydhof, die so spektakulär ist, dass sie Staunen auslöst. Am Mittwoch ist der Gewinner-Entwurf im Wettbewerb um die Gestaltung der Fassade des Gebäudes im Ansgari-Viertel vorgestellt worden. Veränderungen vom Scheitel bis zur Sohle, erhalten bleiben lediglich die vier Giebel zum Ansgarikirchhof hin. Ein Rest vom alten Lloydhof, der ansonsten in eine völlig neue Zukunft geht. Ende des Jahres wird der prägnante Geschäfts- und Bürokomplex geschlossen. Der 35 Millionen Euro teure Umbau beginnt Mitte 2019 und wird anderthalb Jahre in Anspruch nehmen. Der süddeutsche Projektentwickler Denkmalneu plant einen Mix aus Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie und Hotel.

