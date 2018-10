Die Macher des Vinylvideos: Oliver Graf (v.l.), Andreas Schmitz, Sven Nienaber und Gregor Samsa. (Christina Kuhaupt)

Weltneuheit. Kleine Sensation. Eine Revolution der Schallplatte. Es fallen große Worte und Sätze, wenn über das Projekt eines hanseatischen Kollektivs gesprochen wird. Im Bremer Modernes wird es am Donnerstagabend während der Großen Musikvideoshow eine Premiere geben. Das erste Vinylvideo der Welt wird abgespielt. Erstmals in der Geschichte ist es laut den Erfindern und Initiatoren gelungen, von einer herkömmlichen Schallplatte Ton und Video abzuspielen und über einen Fernseher erscheinen zu lassen. Dazu produzierten unter dem Namen Crowdmotions drei kreative Filmemacher – Andreas Schmitz, Sven Nienaber (Svenion) und Oliver Graf – aus Bremen ein aufwendiges Video.

Für den Song „Voodoo Doll“ von der Band Courettes hat das Hamburger Independent-Label Sounds of Subterrania mit Chef Gregor Samsa ein Verfahren entwickelt, bei dem nicht nur der Ton also das Audio-Signal, sondern auch die Bildzeilen auf Vinyl gepresst sind. Eine komplexe, komplizierte und irgendwie verrückte Idee.

Das Konzept stammt eigentlich aus Österreich. Eine Manufaktur für analoge Erlebnisse, Supersense aus Wien, hatte ein Kunstprojekt von Medienkünstler Gebhard Sengmüller und Wissenschaftler Martin Diamant wiederbelebt und verfeinert. Das Prinzip hört sich einfach an. In den Rillen der Schallplatte ist ein Ton und Video-Signal gespeichert, dass ein Plattenspieler abspielen kann. Zwischen Turntable und Fernseher sitzt ein Converter, der was auf dem Vinyl gespeichert ist, in ein digitales Videosignal umwandelt.

„Es ist ein hochkomplexer Sachverhalt, mehr Informationen kann man nicht in eine Vinylrille speichern“, sagt der Hamburger Gregor Samsa, der seit mehr als einem Jahr mit den Bremer Filmemachern die Köpfe zusammensteckte, um alles zu produzieren. Doch die Vorgeschichte geht noch weiter zurück. Die Grundidee von Gebhard Sengmüller – Bewegtbilder auf verschiedene Medien zu scannen – ist mehr als zehn Jahr alt. Physiker Martin Diamant erschuf zwei Protoyten. Labelchef Samsa kontaktierte Supersense, fuhr nach Wien und war begeistert von der Idee. Doch es dauerte noch einmal fünf Jahre Entwicklung, um aus den Prototypen Converter für jedermann zu fertigen. Doch warum das alles? „Ich wollte etwas Neues, einen neuen Inhalt schaffen“, sagt Samsa.

Vinylvideo eröffne die Möglichkeiten neuer visueller Erlebnisse respektive der Rückbesinnung auf unmittelbarere Erzählweisen. „Die Technik biete durch seinen unvergleichlichen Charme, die Chance, die Kunst der substanziellen Darstellung in ihrer Ursprungsform zurück auf die Fernsehgräte dieser Welt zu bringen“, sagt Samsa. Damit werde die Geschichte des bewegten Bildes und der Audioaufnahme neu geschrieben.

Mittlerweile ist alles auf dem Markt und für Jeden zu erwerben. Vier Schallplatten mit jeweils einem Song von Reverend Beat-Man, Frankie Stubbs, Motörhead oder The Courettes gibt es für rund 17 Euro pro Scheibe. Der Converter ist für 178 Euro zu erhalten. Die Songs sind mit acht Bildern pro Sekunde und Mono-Sound auf einem normalen Plattenspieler mit Diamantnadel abspielbar.

Die technische Limitierung mit einer begrenzten Anzahl an Bildern machte den Videodreh für die Bremer Filmemacher kompliziert. „Es ist nicht einfach, mit einem Mangel zu arbeiten“, sagt Andreas Schmitz. Theater sei ja beispielsweise auch ganz anders als ein Film. Durch den limitierten Kontext müsse man sich ganz anders ausdrücken, die Botschaft ganz anders senden, sagt Oliver Graf. „Doch dadurch hat man wiederum mehr künstlerischen Gestaltungsraum.

In dem weltweit ersten Vinylvideo steckt nun auch außergewöhnlich viel Aufwand und Zeit. Das brasilianisch-dänische Duo The Courettes hat eigens für Vinylvideo den Song „Voodoo Doll“ geschrieben, der als Klassiker des Neo-Sixties-Beat beschrieben wird. Inspiriert durch die Arbeit Gerry Andersons und seiner amerikanischen Stop-Motion animierten Musikkomödie „Mad Monster Party“ entstand ein neuer Clip. Daran wirkten Größen der deutschen Puppenspielergilde mit: Carsten Sommer, unter anderem Puppenbauer für Kapitän Blaubär & Walter Moers, sowie Bodo Schulte, Puppenspieler bei der Sesamstraße und bereits eben genanntem Kapitän Blaubär, haben an dem Kleinod des Marionettenfilmes mitgearbeitet. Aufgenommen haben die Bremer den Film in einer Lagerhalle in Woltmershausen. Mitten im Winter, bei Minusgraden und nur mit einem Heizlüfter ausgestattet, schlossen sich die Marionettenspielern und die Filmemacher ein. „Wir haben an sechs Drehtagen von neun Uhr morgens bis nachts um drei Uhr gedreht“, sagt Sven Nienaber. Er hatte bereits mehr als ein Jahr zuvor mit Gregor Samsa über das Projekt und die Umsetzung gesprochen.

Bei den Dreharbeiten setzte das Kollektiv aus Bremen und Hamburg ganz besonders aufs Detail. Eine Szene, in der ein Büstenhalter durch die Luft zum Schlagzeuger fliegt, dauerte mit am Längsten. Immer und immer wieder drehten die Kameraleute die Szene mit den Marionetten. Schwerstarbeit für die Puppenspieler, die in gebeugter Halten die Figuren bewegten. „Um den Schlagzeuger zu bewegen, brauchte es allein drei Leute“, sagt Andreas Schmitz. Jeder Fußtritt der Skelett-Puppe auf das Pedal musste im Takt sitzen. Puppenspieler Bodo Schulte soll während der Dreharbeiten gesagt haben, dass für ein solches Setup normalerweise mindestens 35 Leute benötigt werden. In der eisig-kalten Lagerhalle am Hohentorshafen waren es aber nur fünf. Die Kameraleute mussten um die richtigen Perspektiven einzufangen sogar stundenlang auf dem kühlen Boden herumkriechen. „Das war auch körperlich eine Herausforderung“, sagt Schmitz. Zudem hoch aufwändig waren die Kostüme, für die Puppen, die selbst gebauten Kulissen, die Kleinigkeiten. All das für ein paar Minuten Video.

Warum alle die Künstler, Puppenspieler und Initiatoren diese aufwendigen Arbeiten überhaupt machen, ist für alle klar. So verrückt, kurios und außergewöhnlich die Idee auch sei. „Es war eine Herausforderung, die uns forderte. Es war etwas Neues“, sagt Andreas Schmitz. „Es war Pionierarbeit“, sagt Sven Nienaber. Von ihnen habe nie jemand zuvor einen Marionettenfilm gemacht, ein Vinylvideo erst recht nicht. Ob sie das alles trotz der unzähligen Stunden, trotz extremen Bedingungen beim Drehen und nächtelangen Schichten neben des normalen Jobs nochmal machen würden? „Sofort“, betonen alle umgehend. Schließlich haben sie etwas gemacht, was sonst keiner machen würde.

