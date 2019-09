Teilnehmer bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Bremen (Archivfoto). (Frank Thomas Koch)

In ganz Deutschland und in zahlreichen Staaten rund um den Globus will die Fridays-for-Future-Bewegung an diesem Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Angekündigt sind Demonstrationen und Kundgebungen an mehr als 2000 Orten – auch Bremen ist darunter. Allein in Deutschland sind mehrere hundert Protestaktionen geplant.

Sollte der Ticker nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.