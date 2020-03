Der diskrete Charme der Justizbehörde: Weil es keinen Schlüssel für die Tür gibt, zeigt im Flur der Behörde ein rotes Licht an, wann die Toilette besetzt ist. (Frank Thomas Koch)

Wer zur Justizbehörde will, sollte besser wissen, wo genau sie zu finden ist. „Richtweg 16 - 20“ lautet die Adresse, aber von außen deutet wenig auf den Sitz der Bremer Justizverwaltung hin. In der Klingelleiste des schmucklosen vierstöckigen Gebäudes findet sich – unter zwei privaten Namen – ein ebenso unscheinbares Namensschild: „Senator für Justiz und Verfassung“. Rechts davon, auf der gläsernen Eingangstür, derselbe Schriftzug. Kleine Buchstaben in heller Farbe, auch sie leicht zu übersehen.

Wer eintritt, landet in einem engen, verwinkelten Treppenhaus. Wo anderenorts, etwa in der Finanzbehörde, die Architektur an dieser Stelle inspiriert ist von Art déco und Expressionismus, fällt hier der Blick auf ein Schild: „Das Rauchen ist im gesamten Dienstgebäude nicht gestattet“. Weniger aufdringlich ist der Hinweis links an der Wand auf einer Plexiglasscheibe: „3. Etage Senatorin Staatsrat“. Oben angelangt führt ein schmaler Gang zu einer weiteren Tür. Sicherheitsglas, Klingelknopf und Sprechanlage – geschafft, hier muss er sein, der Sitz des Justizressorts.

In der senatorischen Behörde am Richtweg arbeiten gerade mal 40 Personen. Genau genommen gehören auch noch die 17 Mitarbeiter der IT-Stelle dazu, aber die wurden ins Justizzentrum an der Ostertorstraße umquartiert. Zuständig ist die in vier Abteilungen aufgegliederte Behörde aber für 1370 Vollzeitstellen in den Gerichten, Staatsanwaltschaften, in der Justizvollzugsanstalt und in den Sozialen Diensten. Ausgenommen davon ist ausgerechnet die Berufsgruppe, die landläufig wohl am ehesten mit Justiz in Verbindung gebracht wird – die Richter. Rein formal unterliegen sie zwar der Aufsicht der Abteilung 3 des Ressorts, zuständig unter anderem für Straf- und Strafverfahrensrecht sowie die Dienstaufsicht, doch eine Weisungsbefugnis gibt es nicht. „Die Gerichte sind unabhängig, die sind nirgendwo angedockt“, erklärt Sebastian Schulenberg.

Schulenberg ist Leiter der Abteilung 2 und damit zuständig für Verfassung, Öffentliches Recht und Zivilrecht. In seinen Aufgabenbereich fällt zum Beispiel die Gesetzgebung auf Landesebene, insbesondere auch die Beratung der anderen Ressorts in verfassungsrechtlichen Fragen. „Wir bekommen alles zu Gesicht, was in Bremen an Gesetzen läuft, und prüfen, ob es verfassungskonform ist.“ Die Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat werden ebenfalls in dieser Abteilung bearbeitet.

Als Querschnittsabteilung der Behörde gilt die Abteilung 4, zuständig für Justizvollzug, die Sozialen Dienste der Justiz und Alternativen zum Freiheitsentzug. Deren Leiterin, Kerstin Ashauer, bringt ihr Aufgabenfeld auf einen griffigen Nenner: „Von vorm Knast bis hintern Knast“. Dazu gehören nicht nur die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Oslebshausen, die Bewährungshilfe oder die Führungsaufsicht, sondern auch die Zusammenarbeit mit freien Trägern zur Haftvermeidung oder Wiedereingliederung. Nicht zu vergessen der kriminologische Dienst, der quasi als wissenschaftliches Backup der JVA tätig ist. Und dies auch international. Unter der Fragestellung „Wie machen es andere Länder?“ befasst sich der Dienst mit Themen wie Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus. „Unsere Kreativabteilung“, erklärt Schulenberg. „Da kann man Dinge entwickeln, Projekte fahren und Akzente setzen.“

Komplettiert wird das Ressort durch die Zentralabteilung 1. Hier werden Personalkonzepte entwickelt („Wie viele Richter braucht das Landgericht?“), Etatberatungen geführt, die Liegenschaften der Justiz verwaltet und die Umstellung der Gerichte auf die elektronische Akte vorangetrieben, erläutert Abteilungsleiter Stephan Jacobs.

Viele Aufgaben für ein Ressort mit derart überschaubarem Organigramm. Ganz oben Justizsenatorin Claudia Schilling (außerdem Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Büro nicht im Richtweg, sondern in der Katharinenstraße), darunter Staatsrat Björn Tschöpe (SPD), dann die vier Abteilungsleiter und schließlich für jede Abteilung eine bis zwei Handvoll Mitarbeiter, nicht selten Einmann- oder Einfrau-Referate.

„Eine kleine, schlagkräftige Truppe“, sagt Schulenberg. Was durchaus von Vorteil sein könne: Extrem kurze Dienstwege, guter Informationsfluss, nur wenige Hierarchiestufen – in Bremen klappe vieles deutlich zügiger als in den anderen Bundesländern, ist sich Schulenberg sicher. Und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir sind das schnellste Justizministerium der Republik.“

Andererseits werde „Justiz“ in Bremen immer ein wenig wie ein Anhängsel betrachtet, sagt Kerstin Ashauer. Sowohl intern als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Festzumachen unter anderem an der Aufgabenvielfalt, die der/die jeweilige Senator/in zu bewältigen hat (Artikel rechts). „Der Bedeutung dieser Behörde wird das nicht gerecht.“ Bremen müsse sich fragen, wohin man mit dem Justizressort wolle, ergänzt Schulenberg. Während andere Bundesländer Gesetzesvorhaben nur so raushauten, sei proaktive Justizpolitik in Bremen allenfalls punktuell möglich.