Markanter Lichtschacht, schlichtes Design in Schwarz-Weiß: das Foyer in der Kulturbehörde. (Christina Kuhaupt)

Das Geschichtsbuch dieser Behörde ist noch ziemlich übersichtlich. Kultur als Ressort mit eigener Verwaltung gibt es erst seit gut zehn Jahren, zuvor zählte sie zu den Wanderpokalen: Mal war das Thema zusammen mit dem Sport bei Inneres angedockt, mal bei Wirtschaft und Häfen, bei Bildung und Wissenschaft, auch die eher exotische Kombination mit Bau und Verkehr oder Ausländerintegration gab es. Vorbei, die Kultur hat ihre eigene Adresse am Altenwall und spätestens seit der zweiten Amtszeit von Jens Böhrnsen (SPD) auch eine besonders kurze Leitung ins Rathaus: Der Bürgermeister, aktuell Andreas Bovenschulte (SPD), ist seit 2007 in Personalunion auch Kultursenator.

Von den zehn Fachressorts ist das für Kultur wohl dasjenige, das in der Vorstellung vieler am weitesten entfernt ist vom nüchternen Alltag einer Verwaltung. Aber das Klischee der Schöngeister, die sich gut mit alten Meistern oder moderner Tanztheorie auskennen und dafür weniger mit Vorschriften und Paragrafen, stimmt nicht. „Niemand würde Inneres oder Justiz fragen, ob sie Verwaltung können“, sagt Andreas Mackeben, „aber auch bei uns sitzen Verwaltungsprofis.“

Mackeben ist selbst Jurist und Leiter der Abteilung 1, Kultur, mit ihren vier Referaten – mehr Fachabteilungen gibt es übrigens nicht, sieht man von „Z“ (Finanzen, Personal und Organisation) und dem Justiziariat ab. Das Organigramm passt im Vergleich zu denen anderer Ressorts locker auf ein DIN-A4-Papier. Der Aufbau dieser Verwaltung ist schlank, 43 Mitarbeiter insgesamt kümmern sich um die Kernaufgabe, Kultur in Bremen zu erhalten und zu fördern.

Damit ist auch schon ein großer Unterschied beispielsweise zu Inneres oder Justiz benannt: Das Kulturressort ist, wie auch Soziales, eine Leistungsbehörde, es zählt nicht zu den, wie es im Fachjargon heißt, Eingriffsverwaltungen. „Wir geben den Kultureinrichtungen Geld, damit sie ihren Auftrag erfüllen können“, erklärt Mackeben. Die Bundesrepublik definiert sich selbst als „Kulturstaat“. Bund und Länder haben damit die Aufgabe, im Sinne des Gemeinwohls Institutionen wie Bibliotheken, Museen und Theater zu unterstützen, die es in dieser Form und Fülle nicht geben würde, überließe man das Feld der kulturellen Bildung ausschließlich der freien Marktwirtschaft.

Zehn Millionen Euro mehr pro Jahr für die Kultur

Die Mitarbeiter in den Fachreferaten vergeben aber nicht nur Geld – neuerdings nach den für das Kulturressort erfolgreichen Verhandlungen über den Haushalt für 2020 und 2021 zehn Millionen mehr Euro pro Jahr – sondern sie prüfen auch, ob es von den mehr als 100 Institutionen, Künstlern und Kulturschaffenden wie vereinbart eingesetzt wurde. „Viele Zahlen“, sagt Mackeben, „die Prüfung der Verwendungsnachweise sind unser breitestes Geschäft.“

Welches Theater, Festival oder Literaturprojekt wie viel Geld bekommt, beispielsweise über das jährliche „Saisongeschäft“ der Projektmittelvergabe, entscheiden die Fachreferate nicht alleine. Es gibt festgeschriebene Leitlinien und Ziele, die, kurz gesagt, darauf abzielen, in Stadt und Land eine möglichst breite Kulturszene zu erhalten. „Wir fördern nicht nach Gusto und entscheiden das auch nicht im stillen Kämmerlein“, sagt Alexandra Albrecht, Sprecherin der Behörde, „unser Ansatz ist dialogorientiert.“ Zum einen über die Beteiligung der Deputation, zum anderen über die in den Ausschreibungen vorgeschriebenen externen Fachjurys, aber auch durch den Austausch mit den Vertretern der Kulturszene. Mit Einrichtungen oder Initiativen entwickelte Zielvereinbarungen sind auch in der Kultur normales Alltagsgeschäft in der institutionellen Förderung.

Wie die Kollegen aus anderen Behörden auch vertreten die Fachleute für Bildende Kunst, Kulturpädagogik oder Regional- und Minderheitensprachen die Hansestadt auch in den Arbeitsgruppen auf Bundes- oder Länderebene und geben Impulse für die Ausrichtung künftiger Kulturpolitik. Führend sei Bremen, sagt Mackeben, zum Beispiel durch das Überseemuseum in der postkolonialen Debatte. Oder bei Fragen, die sich im Kulturausschuss der Länder um die soziale Lage von Künstlern drehen – in einem Stadtstaat sind die Wege aus den Büros einer Behörde in die freie Szene kürzer als anderswo.

Um die freien und jungen Künstler dreht sich auch eins der größeren Projekte, die das Ressort in naher Zukunft beschäftigen wird: Das Tabakquartier in Woltmershausen soll auf etwa 5000 Quadratmetern mit Sälen, Proberäumen, Ateliers und Werkstätten neues Zentrum der Szene werden, mit den Bremer Philharmonikern als neue Nachbarn.