Bremens Schulen füllen sich unterschiedlich stark: An weiterführenden Schulen bleibt die Mehrheit der Kinder zu Hause. (Felix Kästle, DPA)

An weiterführenden Schulen geht derzeit im Schnitt jedes dritte Bremer Kind zur Schule, an Grundschulen sind fast zwei von drei Kindern vor Ort im Klassenraum. Diese Angaben machte das Bremer Bildungsressort am Montag. Demnach wurden für öffentliche Grundschulen der Stadt Bremen laut Behörde durchschnittlich rund 62 Prozent der Schülerinnen und Schüler für Präsenzunterricht angemeldet. Für weiterführende Schulen der Stadt Bremen wurden im Durchschnitt rund 35 Prozent der Kinder und Jugendlichen für den Vor-Ort-Unterricht angemeldet.

Bremen hat es den Eltern im Lockdown frei gestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Präsenzpflicht ist zunächst bis Ende Januar aufgehoben. Für die Klassen eins bis sechs empfiehlt die Behörde den Schulbesuch, die Bildungssenatorin spricht diese Empfehlung sogar für alle Schülerinnen und Schüler aus.

Der größte Träger von Kinderbetreuung, der städtische Betrieb Kita Bremen, zählte in der vergangenen Woche, dass rund 4000 von 9000 Kindern in die Kitas kamen, also etwas weniger als jedes zweite Kind. Die jüngeren Kinder unter drei Jahren wurden dabei häufiger in die Kita gebracht als die Drei- bis Sechsjährigen. In Stadtteilen wie Schwachhausen und Horn-Lehe, wo es mehr berufstätige Eltern gebe, kamen nach Angaben von Kita Bremen-Geschäftsführer Wolfgang Bahlmann zum Teil fast alle Kinder in die Kita. In ärmeren Stadtteilen wie Walle, Tenever oder Grohn seien etwa 20 bis 30 Prozent der Kinder in die Kita gekommen. Von Kita Bremen gibt es für die aktuelle Woche noch keine Zahlen.