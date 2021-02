Für manche Kinder sei in den vergangenen Monaten ein Viertel des Unterrichts vor Ort ausgefallen, sagt Bildungspolitikerin Miriam Strunge. (Jan Woitas /dpa)

Aus Mitteln des Bremen Fonds sollen bis Ende dieses Jahres gut sieben Millionen Euro genutzt werden, um das auszugleichen, was Schülerinnen und Schülern in der Pandemie verpasst haben. Mit diesem Beschluss des Senats hat sich am Mittwoch die Bildungsdeputation befasst. Die Mittel werden in verschiedene Hilfen für Kinder in benachteiligten Stadtteilen investiert. Es soll Nachhilfe und Schwimmkurse geben, sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien, erläuterte Staatsrätin Arnhild Moning in der Deputation. Auch Lernangebote an Samstagen seien vorgesehen. Mit diesen Mitteln werden auch zusätzliche Deutsch- und Mathestunden finanziert sowie Doppelbesetzungen (zwei Fachkräfte in einer Klasse) an Schulen mit hohem Sozialindikator. Und das Programm „Mathe sicher können“ soll für alle Klassen von der 5. bis zur 7. ausgeweitet werden. Die Behörde will zudem neue Lern-Apps kaufen, Moning zufolge vor allem für den Bereich Inklusion.

Der Verlust von Bildungszeit wirke sich lebenslang auf Erwerbschancen und Erwerbseinkommen aus, heißt es in der Begründung für das Projekt. Je nach sozialer Lage seien Kinder unterschiedlich stark betroffen.

Für manche Kinder konnte ein Viertel des Unterrichts in den vergangenen zwölf Monaten pandemiebedingt nicht vor Ort in den Schulen stattfinden, sagt Miriam Strunge, bildungspolitische Sprecherin der Linken in der Bürgerschaft. „Umso dringender ist es, Bremer und Bremerhavener Schülerinnen und Schülern Lernangebote zu machen, damit sie nicht den Anschluss verlieren.“

Viele Probleme, die man nun hier angehen wolle, hätten ihre Ursache nicht in der Pandemie, sondern seien schon zuvor dagewesen, sagt Yvonne Averwerser (CDU). „Doppelbesetzungen an den Grundschulen hätte man zum Beispiel eigentlich schon durch den normalen Haushalt absichern müssen.“