Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne): „Das häusliche Umfeld ist einer der gefährlichsten Orte für Frauen in Deutschland.“ (Frank Thomas Koch)

Die Zahl der Straftaten, die in der polizeilichen Kriminalstatistik als „Häusliche Gewalt“ erfasst werden, steigt in Bremen seit Jahren: Wurden 2014 dort 1634 Taten registriert, waren es 2015 bereits 1710, ein Jahr später 1739 und im vergangenen Jahr 1893 Gewalttaten. In allen Fällen waren in mehr als 80 Prozent Männer die Tatverdächtigen, wie die Sozialbehörde mitteilt.

Dass die Zahl der Anzeigen steige, sei auch ein gutes Zeichen, so paradox das klinge, betont Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Hohe Anzeigezahlen müssten nicht in erster Linie bedeuten, dass die Gewalt zunehme, sondern auch, dass sich betroffene Frauen zunehmend zur Wehr setzten. Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen an diesem Sonntag wird auch in Bremen in Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam gemacht.

Stahmann fordert angesichts der Zahlen, den Schutz von Frauen vor Gewalt deutlich auszubauen: „Das häusliche Umfeld ist einer der gefährlichsten Orte für Frauen in Deutschland. Jedes Jahr verlieren rund 150 Frauen ihr Leben durch ihren aktuellen oder den früheren Lebenspartner, die Zahl der Mordversuche liegt zweimal so hoch.“ Schutz würden insbesondere Frauenhäuser bieten.

Zwar liege Bremen mit 123 Plätzen deutlich über dem Durchschnitt anderer Bundesländer, dennoch seien auch im kleinsten Bundesland Plätze rar. Frauen aus anderen Bundesländern suchten in Bremen Schutz, außerdem würden die Frauen häufig sehr lange bleiben. „Oftmals finden alleinerziehende Frauen mit mehreren Kindern im Anschluss schlicht und einfach keine Wohnung“, so Stahmann.

In ihrer Rolle als Vorsitzende der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz im Bund fordert sie einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus – „bedingungslos für jede soziale Gruppe“. Aktuell seien etwa Studentinnen oder Frauen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus ausgeschlossen, weil die Sozialbehörden die Kosten wegen der fehlenden Rechtsgrundlage nicht übernehmen könnten. „Das muss dringend geändert werden“, fordert die Grünen-Politikerin.

Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt werden

Auch Bremens Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm fordert besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. „Bremen braucht einen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“, betont sie angesichts jährlich steigender Zahlen im Bereich häuslicher Gewalt. Ein solcher Aktionsplan bedeute ein „koordiniertes, konzertiertes und kraftvolles Vorgehen aller Beteiligten wie Polizei, Senatsressorts, Beratungs- und Schutzeinrichtungen für eine geeinte Strategie“. In Bremen gebe es viele Maßnahmen, sie müssten jedoch aufeinander abgestimmt werden und einen verbindlichen Rahmen bekommen. Angesichts der gemeldeten Zahlen warnt Wilhelm: „Sie stehen nur für das Hellfeld, das Dunkelfeld ist um ein Vielfaches größer.“

Die Internetseite www.gewaltgegenfrauen.bremen.de bietet eine Übersicht über Beratungs- und Schutzangebote und weitere Informationen. Unter dem Menüpunkt „Eingewandert“ sind sie auch mehrsprachig erhältlich.