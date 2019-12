Ein Großteil des Trinkwassers bezieht Bremen vom Wasserwerk Panzenberg in Verden-Scharnhorst. (Björn Hake)

Die Stadt Bremen hat seit dem Jahr 2015 durch gestiegene Bevölkerungszahlen mehr Wasser benötigt. Trotzdem ist der Pro-Kopf-Verbrauch in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Wie aus einer Vorlage für die Deputation für Klimaschutz und Umwelt an diesem Mittwoch (15 Uhr) hervorgeht, liegt der durchschnittliche Konsum mit 121 Litern je Einwohner und Tag, aber unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts von 123 Litern (Bezugsjahr 2017). Da Bremen eine große Menge des geförderten Trinkwassers aus Niedersachsen erhält, drängt die Politik nun darauf, die eigenen Quellen zu schützen.

Das Trinkwasser an die Stadt Bremen stammt zu rund 85 Prozent aus Grundwasserquellen im niedersächsischen Umland. Der Großteil – rund 14,5 Milliarden Liter Wasser – strömt jährlich von den Harzwasserwerken (HWW) in Ristedt bei Syke nach Bremen. Circa 9,7 Milliarden Liter Wasser kommen von der zweitgrößten Quelle, vom Wasserwerk Panzenberg in Verden, in die Hanstestadt. Hinzu fließt Wasser des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) aus Wildeshausen sowie aus dem Wasserwerk Blumenthal der SWB in Bremen-Nord. 15 Prozent des gesamten Bedarfs werden in Blumenthal und Vegesack gewonnen und im Wasserwerk Blumenthal aufbereitet.

„Wir sind abhängig von der Qualität des Grundwassers in Verden, deswegen muss es uns interessieren, was dort passiert“, sagt Magnus Buhlert, Sprecher für Klima, Umwelt und Energie der Bremer FDP-Fraktion. Die Stadt solle darauf achten, was in Verden mit der Erdgasförderung passiere und im Gespräch mit Niedersachsen ihre Rechte wahrnehmen, so Buhlert. In seiner nun beantworteten Anfrage wollte er wissen, wie Bremens Plan für eine nachhaltige Trinkwasserstrategie aussieht, welche Maßnahmen ergriffen werden und welche innovativen Lösungen es gibt, um Trinkwasser in öffentlichen wie auch privaten Haushalten einzusparen. „Es ist sehr sinnvoll, Wasser zu sparen. Wichtig ist aber auch, unsere Grundwasser-Depots pfleglich zu behandeln“, so Buhlert.

Insgesamt sei das Potenzial von Sparmaßnahmen sowie der Nutzung von Brauch- beziehungsweise Grauwasser nicht so hoch, dass sich dadurch wesentliche Mengen an „Fremdbezug aus Panzenberg, Ristedt oder Wildeshausen substituieren ließen“, heißt es in der Vorlage. Das bedeutet: Es wird zwar ein Betrag zum schonenden Umgang mit der Ressource geleistet, Bremen ist aber abhängig von den Quellen aus Niedersachsen.

Auch aus diesem Grund rückt das Wasserwerk in Blumenthal ständig in den Fokus. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Streit um die Frage, welche Gefahr vom ehemaligen Tanklager Farge dafür ausgeht. Am Rand des Wasserschutzgebiets in Blumenthal wird aktuell bereits daran gearbeitet, das Grundwasser nicht zu kontaminieren. Darüber und über den Rückbau auf dem Gelände des Tanklagers soll in der Deputationssitzung berichtet werden. Noch als Grünen-Fraktionschefin hatte Umweltsenatorin Maike Schaefer sich dafür ausgesprochen, eine Schutzzone für das Areal auszuweisen.

„Um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, muss das Gebiet im Bremer Norden unter Schutz gestellt werden“, sagt auch Ralph Saxe (Grüne). So steht es auch in der Koalitionsvereinbarung der rot-grün-roten Regierung. Das Bündnis will zudem ein regionales Trinkwasserversorgungskonzept erarbeiten. „Es ist unverzichtbar, unser Grundwasser zu schützen“, so Saxe.

Das Umweltressort sieht laut der Deputationsvorlage neben einem bewussten Umgang jedes Einzelnen mit Wasser auch weitere Einsparmöglichkeiten für Haushalte oder öffentliche Gebäude. Zum Beispiel durch den Einsatz von wassersparender Sanitärtechnik, wie sie bereits in Immobilien des Landes angewendet werde.

Das größte Potenzial, um weniger Wasser zu verbrauchen, sieht die Behörde bei der Toilettenspülung. Rund ein Drittel des gesamten Verbrauchs in Haushalten werde in der Kloschüssel benötigt. Da Wasser ein kostbares Gut und es nicht immer erforderlich sei, dass Brauchwasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung steht, müssten andere Lösungen her. Bewährt ist laut der Vorlage, Regenwasser für die Gartenbewässerung und Toilettenspülung in Haushalten und öffentlichen Gebäuden zu verwenden. Die Stadt Bremen unterstütze dies seit vielen Jahren mit einem Förderprogramm.