Wenig Sonne und vereinzelte Regenschauer sind für das Wochenende in Bremen vorhergesagt. (Sina Schuldt / dpa)

Warm aber stürmisch - so präsentierte sich das Wetter in den vergangenen beiden Tagen in Bremen. Der Freitag beginnt ebenfalls stürmisch, am Vormittag schwächt der Wind ab. Im Verlauf des Tages bleibt es trocken, am Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken bei Höchstwerten um sieben Grad Celsius. In der Nacht zum Samstag klart der Himmel auf, die Tiefstwerte liegen bei einem Grad Celsius.

Zum Wochenende zieht dann eine Kaltfront über Norddeutschland hinweg. Der Tag beginnt bewölkt, vereinzelt lässt sich jedoch die Sonne blicken. Am Morgens ist es frostig bei minus einem Grad Celsius, im Tagesverlauf zieht sich der Himmel immer mehr zu bei bis zu vier Grad Celsius. In der Nacht zu Sonntag bleibt es wolkig, vereinzelt kann es zu Regen kommen.

Frostig bleibt es auch am Sonntag, der stark bewölkt und gebietsweise mit Regen beginnt. Auch im Verlauf des Tages bleibt es wolkig mit Höchstwerten von bis zu vier Grad, am Abend kann es zu Schneefall kommen.