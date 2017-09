In der Bremer Langemarckstraße waren am Mittwochmittag 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) (Imago)

In der Kellergeschosswohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Langemarckstraße in Bremen hat es am Mittwochmittag gebrannt. Sechs Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Feuerwehr Bremen mitteilt, war ein Sofa in Flammen aufgegangen. Dabei entwickelte sich starker Rauch im Eingangsbereich des Hauses. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar.

Die Feuerwehr musste mehrere Personen aus dem Gebäude retten; vier von ihnen mit sogenannten Fluchthauben, um sie vor Brandgasen zu schützen. Fünf Menschen mussten zudem medizinisch versorgt werden, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Einsatz waren drei Rettungs- und ein Notarztwagen sowie 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen mit insgesamt elf Fahrzeugen beteiligt. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (wk)