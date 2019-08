Die 51-jährige Frau kam mit dem Schrecken davon. (Symbolbild) (dpa)

In der Völklinger Straße in Bremen-Hemelingen ist es am späten Montagabend zu einem heftigen Familienstreit gekommen. Wie die Polizei berichtete, gab es eine Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und seiner 51-jährigen Mutter. Dabei soll der Sohn die Frau mit einem Messer bedroht haben. Da eine der Personen bewaffnet war, rückte das SEK wie gewohnt aus und verhinderte Schlimmeres. "Der Sohn wurde zügig aus der Wohnung geholt. Es hat keine Verletzte gegeben", sagte Pressesprecherin Jana Schmidt. Der Mann soll an psychischen Probleme leiden. Das Ergebnis des psychatrischen Gutachtens stehe noch aus. (njo)