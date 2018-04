Zollfahnder sind in Bremen, Hamburg und Stuttgart gegen Betrüger beim Import von Solarmodulen aus China in die EU vorgegangen (Symbolbild). (picture-alliance/dpa)

In einer konzertierten Aktion sind Zollfahnder in Deutschland, der Schweiz und Spanien gegen mutmaßliche Betrüger beim Import von Solarmodulen aus China vorgegangen. Wie das Zollfahndungsamt München am Mittwoch mitteilte, wurde dabei bereits am Donnerstag vergangener Woche in Bremen ein 46-jähriger Mann festgenommen. Zwei weitere Tatverdächtige wurden in Hamburg und Stuttgart verhaftet.

Gegen alle drei lagen Haftbefehle des Amtsgerichts Augsburg vor. Sie sitzen jetzt in München in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen gewerbs- und bandenmäßigem Schmuggel bei der Einfuhr von Solarmodulen aus China in die Europäische Union (EU) ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft ihnen vor, als verantwortlich Handelnde in der Zeit von Dezember 2014 bis Januar 2017 bei mehr als 400 Importvorgängen mit einem gegenüber dem Zoll deklarierten Handelsvolumen von mehr als 90 Millionen Euro gegen die Mindesteinfuhr-Preisregelung zwischen China und der EU verstoßen zu haben.

Die Grafik veranschaulicht die Betrugs-Szenarien bei der Einfuhr der Solarmodule. (Zollkriminalamt)

Das Trio soll dabei mehr als 35 Millionen Euro an Antidumping- und Ausgleichszöllen bei der Zollabfertigung in Deutschland und den Niederlanden durch Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Umgehung besehender Regelungen hinterzogen haben.

Chinesische Solarmodul-Hersteller sind aufgrund der seit Ende 2013 in der EU geltenden Antidumpingregelungen verpflichtet, ihre Module zu einem Mindestpreis in die EU einzuführen, erläutert das Zollfahndungsamt München. Andernfalls werden Antidumping- und Ausgleichszölle fällig. Um die Einfuhrabgaben zu umgehen, seien die Importe über ein Geflecht von zwischengeschalteten Firmen etwa in Griechenland und der Isle of Man erfolgt - "um so größtmögliche Intransparenz zu schaffen" (siehe Grafik).

Die Fahnder durchsuchten am vergangenen Donnerstag in Deutschland, der Schweiz und Spanien zeitgleich 25 Wohnungen und Geschäfte. In Bremen waren es drei Geschäfte und eine Wohnung, sagte der Sprecher des Münchner Zollfahndungsamtes auf Nachfrage unserer Zeitung.

An den Durchsuchungen und den Verhaftungen waren nach Angaben des Münchner Amtes rund 100 Zollfahnderinnen und Zollfahnder in den beteiligten Ländern sowie Beamte des Zollkriminalamtes Köln beteiligt.