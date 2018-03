Bereits letzte Woche gab es am Bremer Hauptbahnhof eine Demonstration gegen die Bombardierung der syrischen Stadt Afrin. (Frank Thomas Koch)

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive im syrischen Afrin gibt es bundesweit immer wieder Aktionen. Auch in Bremen sind Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen. So auch am Dienstagnachmittag. Mitglieder des „Bündnisses in Solidarität mit Afrin“ legten symbolisch blutverschmierte weiße Puppen und einen goldenen Panzer vor dem Landesbüro der Bremer SPD in der Obernstraße nieder. Die Demonstranten waren weiß maskiert, in Schutzanzüge verhüllt und verteilten Flugblätter.

„Wir wollen uns für den blutigen Krieg bedanken“, sagte Dilfiroz Nas, die Mitglied im Bündnis ist. Weit sind die Demonstranten allerdings nicht gekommen: Die Türen des Landesbüros blieben für sie verschlossen. Auf Nachfrage bei SPD-Landesgeschäftsführer Ro­land Pahl hieß es, er habe von der Aktion nichts mitbekommen, weil er zu dem Zeitpunkt der Demonstration nicht im Gebäude war. Mit der Aktion wollte das Bündnis auf die Politik der Bundesregierung aufmerksam machen und suchte sich für den Protest daher das Landesbüro der Sozialdemokraten aus.

Die Kritik: Deutschland zeige keine klare Linie der Türkei gegenüber. „Solange der Krieg andauert, machen wir weiter und tragen die Toten symbolisch dorthin, wo die Politik gemacht wird“, sagte Anne Schröder, die sich ebenfalls in dem Bündnis engagiert. Daher steht auf dem symbolischen Panzer, den die Aktivisten überreichen wollten, „made in Germany – for AKP“. AKP ist die Abkürzung für Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die die Regierung in der Türkei stellt. „In unserer Gruppe sind einige, die aus Afrin stammen. Manche haben dort Familienmitglieder verloren“, sagte Schröder. Der Türkei-Kurs der Bundesregierung sei daher schwer für sie auszuhalten.

In der nordwestsyrischen Stadt Afrin geht die Türkei seit gut zwei Monaten gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Den Einsatz begründet sie mit Selbstverteidigung, da sie die Gruppe in Verbindung mit der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK bringt und als Terrororganisation einstuft. Die EU sieht den Einsatz äußerst kritisch, teilweise wird auch von einer Völkerrechtswidrigkeit gesprochen.