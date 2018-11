Der Landesparteitag der Linken in Bremen: Parteivorsitzende Katja Kipping (links) mit der Bremer Fraktionschefin Kristina Vogt. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Linken wollen einen Richtungswechsel. Sie fordern für Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen einen grundlegenden sozialen Kurswechsel. "Eine Politik des "Weiter so" ist keine Lösung für die Probleme in Bremen und Bremerhaven", warnte Linke-Landeschef Felix Pithan bei einem Landesparteitag in Bremen. Vor allem beim Schul- und sozialen Wohnungsbau müsse die öffentliche Hand dringend investieren, wenn in diesen Bereichen nicht allein der Profit zählen solle. Ein Richtungswechsel könnte die Linken selbst erstmals in Bremen in die Regierungsverantwortung bringen, zusammen mit der SPD und den Grünen.

