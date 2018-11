Sollen Tauben besser geschützt werden? (Frank Thomas Koch)

In der Bremer Innenstadt sind in den vergangenen Wochen mehrere Tauben an der Fassade der Galeria-Kaufhof-Filiale verendet, weil dort die Schutznetz ausgewechselt worden waren. Einige Vögel waren hinter dem Netz gefangen und versuchten sich zu befreien. Der Verein Stadttauben Bremen und der Tierschutzbund fordern nun, dass Tauben in Bremen besser versorgt und geschützt werden.