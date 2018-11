Die Straßenbeleuchtung in Bremen soll modernisiert werden. (Christian Platz)

Bremen schaut auf das niedersächsische Umland: Etwa in der Gemeinde Stuhr hat sich die Politik aktuell darauf verständigt, alle Leuchten auf LED-Technik umzustellen. Allerdings: In Stuhr geht es um insgesamt 4540 Leuchten, die Kosten dafür liegen für die Kommune zwischen 1,8 bis zwei Millionen Euro. Auch in Bremen sollen die alten Pilzlampen umgerüstet werden. Doch wie schnell das gehen kann, steht noch nicht fest. Denn in der Hansestadt gibt es insgesamt 60.000 Leuchtpunkte, von denen bislang gerade einmal 1000 modernisiert worden sind. Es stellt sich die Frage: Sollte Bremen seine Beleuchtung komplett auf LED umstellen?